Philippe Albert is zeer duidelijk in titeldebat tussen Union, Club Brugge en Anderlecht

RSC Anderlecht heeft dit weekend een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling, door met 1-0 te winnen van Club Brugge. Is the sky stilaan de limit voor paars-wit? Als het van Philippe Albert afhangt alvast wel.

Is RSC Anderlecht dit seizoen een team dat kan meespelen om de titel? De meningen zijn verdeeld. Filip Joos gaf eerder al aan dat we misschien wel een titelstrijd met drie zouden kunnen gaan krijgen, al is niet iedereen het daar mee eens.

De meningen blijven verdeeld

Zo is Nordin Jbari toch wel iets gematigder in het oordeel. Hij denkt dat Anderlecht pas binnen enkele jaren opnieuw kan meespelen om de prijzen.

En dan is er nog Philippe Albert, die eerder deze week al vol lof was voor Anderlecht en het spel dat ze produceerden tegen Club Brugge

Anderlecht moet meer ambitie tonen

"Een club als Anderlecht, met zijn trackrecord, kan zich geen voorzichtigheid permitteren. Ik had liever een meer Anderlecht-achtige aanpak gezien, al zal het Anderlecht-DNA nooit meer terug te vinden zijn. Sporting moet elk jaar vechten voor de titel, niet alleen voor een plek in de top drie."

"En dat begint dit seizoen. Op basis van wat ze de afgelopen twee wedstrijden hebben laten zien, kunnen ze, als ze zo doorgaan, concurreren met Union en Brugge. Er zit echt kwaliteit in dit team, maar ze hebben consistentie nodig", aldus Albert in La Tribune.

Wie pakt de titel?

