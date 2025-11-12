"Dit Anderlecht niet klaar om naar de titel te streven"

RSC Anderlecht won op knappe wijze met 1-0 van Club Brugge en heeft zo de wind in de zeilen. Het team staat derde, op vier punten van Club Brugge en acht punten van leider Union SG. De komende weken willen ze extra stappen zetten.

RSC Anderlecht speelt de komende weken tegen La Louvière en thuis tegen Union SG. Op die manier zouden ze de kloof nog wat kleiner kunnen gaan maken met de top van de competitie.

Filip Joos gelooft erin voor Anderlecht, maar ...

En dus zou er dit seizoen misschien wel eens wat meer kunnen inzitten voor paars-wit. De Brusselaars geloven zelf ook weer wat meer in hun kansen, al is de kloof met de leiders toch nog groot.

Filip Joos gaf eerder al aan dat we misschien wel een titelstrijd met drie zouden kunnen gaan krijgen, al is niet iedereen het daar mee eens. Zo is Nordin Jbari toch wel iets gematigder in het oordeel.

Nordin Jbari gelooft niet in titel voor Anderlecht

"De vorige directie praatte veel te veel en gaf openlijk aan dat ze mee wilden doen om de titel. Anderlecht moet nu werken aan de lange termijn en stoppen met voortdurend van koers te veranderen", klinkt het bij Jbari in La Tribune.

Waarop hij verder ging over de kansen van het huidige Anderlecht: "Het huidige team is nog niet op het niveau om de titel na te streven. Misschien over twee of drie jaar."