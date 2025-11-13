Hans Vanaken reageert op opmerkelijke uitspraak van Philippe Clement over hem en Kevin De Bruyne

Hans Vanaken reageert op opmerkelijke uitspraak van Philippe Clement over hem en Kevin De Bruyne
Foto: © photonews

Hans Vanaken reisde donderdag met de Rode Duivels af naar Kazachstan. Door de blessure van Kevin De Bruyne lonkt voor de Bruggeling mogelijk een basisplaats.

Hans Vanaken stapte donderdag om 15u op het vliegtuig richting Kazachstan met de andere Rode Duivels. De middenvelder van Club Brugge krijgt daar misschien de kans om zich nog eens 90 minuten lang te tonen.

Kevin De Bruyne is immers geblesseerd, waardoor Rudi Garcia voor een middenvelder met Vanaken kan kiezen. Zonder De Bruyne kreeg hij misschien nog veel meer speeltijd bij de Duivels.

DAZN legde hem in een interview een uitspraak van Philippe Clement voor. Die zei dat Vanaken als enige pech in zijn carrière heeft, dat hij in dezelfde tijd als KDB speelt. "Dat is moeilijk te zeggen en dat gaan we ook nooit weten", antwoordde de aanvoerder van Club Brugge.

Pech, of eerder een geschenk?

"Ik ben langs de andere kant wel heel dat ik in hetzelfde tijdperk als Kevin De Bruyne ben geboren en opgegroeid. Kijk naar wat we van hem kunnen zien. Ik heb ook al redelijk vaak met hem mogen samenspelen en -trainen bij de nationale ploeg."

"Het is gewoon genieten van zulke spelers. Ook in de periode-Roberto Martinez besef je heel goed: die jongens spelen en ik ben back-up. Alle respect voor hen", besluit Vanaken.

