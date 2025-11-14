🎥 Roberto Martinez verdedigt Cristiano Ronaldo na rode kaart: "Hij had pech"

Foto: © photonews

De rode kaart voor Cristiano Ronaldo zorgde donderdagavond voor beroering in heel Europa. Terwijl de Portugese sterspeler zelf niet voor de camera's kwam, moest bondscoach Roberto Martínez na de nederlaag tegen Ierland wel tekst en uitleg geven.

De voormalige Belgische bondscoach koos voor de lijn van bescherming, al oogde de fase allesbehalve verdedigbaar. Volgens Martínez was er geen sprake van agressie. “Er was geen geweld bij, hij wilde hem gewoon wegduwen”, verklaarde hij bij RTP over de elleboogstoot die Ronaldo uiteindelijk rood opleverde. Op het veld kreeg hij nog geel, maar na tussenkomst van VAR Pol van Boekel ging de kaart onverbiddelijk naar rood.

De Spanjaard wees op de omstandigheden in de zestien meter. “Cristiano had continu contact met verdedigers die hem vasthielden. Dat maakt het lastig voor een speler als hij.” Maar de camerabeelden — waarop de elleboog duidelijk uitkomt — deden velen toch de wenkbrauwen fronsen.

Het was geen gewelddadige actie volgens Martinez

Martínez hield echter voet bij stuk. “Het camerastandpunt doet het erger lijken dan het was. Hij had pech.” Opvallend genoeg was het de eerste rode kaart van Ronaldo voor de nationale ploeg, wat volgens de bondscoach mee in overweging genomen moet worden.

De nederlaag tegen Ierland maakte de avond voor Portugal extra pijnlijk. Ondanks de rode kaart prees Martínez zijn spelers voor hun inzet. “We hebben goed gestreden", benadrukte hij, al veranderde dat niets aan de 2-0-score.

Veel tijd om te treuren is er niet. Zondag wacht Armenië in de strijd om de groepswinst. “Dit is gebeurd, nu moeten we ons voorbereiden op de volgende wedstrijd", besloot Martínez. Terwijl de discussie over Ronaldo’s rode kaart ongetwijfeld nog even blijft nazinderen.

