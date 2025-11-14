Icoon van Napoli heeft duidelijke boodschap voor ex-Bruggeling Noa Lang

Noa Lang is door Ruud Krol duidelijk op scherp gezet. De Napoli-icoon vindt dat de aanvaller minder moet praten en meer moet presteren.

“Hij moet niet klagen, maar zijn voeten laten spreken”, aldus Krol. Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid nu volledig bij de 26-jarige Nederlander.

Lang kwam afgelopen zomer voor 25 miljoen euro over van PSV, maar belandde vooral op de bank bij Napoli. Uit zijn omgeving klonk al dat hij moet wennen aan het strenge regime van Antonio Conte. “Hij speelt zonder vertrouwen", zegt Krol bij Stile TV, “maar bang zijn hoeft hij niet.”

Krol benadrukt dat Lang veel beter kan dan hij tot nu toe toont. “Hij praat en praat, maar hij moet spreken op het veld. Hij heeft meer kwaliteit dan hij heeft laten zien", stelt hij. “Het is de geest die het lichaam aanstuurt. De benen bewegen als de geest dat wil.”

Geloof in Antonio Conte

Volgens Krol hoeft Lang ook zeker niet weg te duiken als hij ergens mee zit. “Als hij met Conte wil praten, moet hij persoonlijkheid tonen. Op de deur kloppen en zeggen wat hem dwarszit. Conte’s deur staat altijd open voor al zijn spelers.”

Daarom stoort het Krol dat Lang soms te snel klaagt. “Ik heb hem makkelijk horen praten en snel kritiek zien leveren", zegt hij streng. “Als er iets niet klopt, moet je dat persoonlijk bespreken. Conte staat open voor iedereen.”

Krol besluit met vertrouwen in de trainer. “Ik geloof in Conte. Hij zal de problemen oplossen", klinkt het. Maar dan moet Lang wel zijn rol spelen. “Eerst laten zien wie je bent op het veld. Daarna kan je pas praten.”