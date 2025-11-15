Franky Van der Elst laat zich uit over Nathan De Cat: "Laatste wat ik ga doen"

Het WK U17 liep met een sisser af voor de jonge Rode Duivels. De komst van Mokio en De Cat leverde weinig op voor de jonge Belgen - integendeel zelfs. Door een 1-2 nederlaag tegen Portugal is het verhaal al helemaal geschreven.

De loting was de Belgen niet echt gunstig gezind in de knock-outfase. In de zestiende finales moesten ze aan de bak tegen Portugal en daartegen werd met 2-1 verloren.

Franky Van der Elst roept op tot relativering

Franky Van der Elst is dan ook zeer duidelijk over de zaak. Hij was vrij kritisch en liet dat ook blijken in een reactie tegenover Het Nieuwsblad. Toch wil hij ook een beetje relativeren.

"Laten we toch ook met een positieve noot afsluiten. Het is en blijft U17, hè. Dat is nog altijd een leerschool. Die jongens hebben recht op een non-match", klinkt het in VoxPop.

Jonge Rode Duivels kunnen nog steeds carrière maken

"Het is niet omdat ze er nu uit zijn gegaan tegen de Europese kampioen dat die jongens geen carrière meer kunnen maken. Zo'n wedstrijd kan op deze leeftijd sowieso gebeuren."





"Het laatste wat ik ga doen, is van De Cat een slechte voetballer maken. Hij speelde inderdaad niet geweldig, maar hij is en blijft gewoon een gigantisch groot talent. Laten we dat vooral niet vergeten."