Zelfs niet op de bank: wat is er aan de hand met Mario Stroeykens?

Zelfs niet op de bank: wat is er aan de hand met Mario Stroeykens?
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Democratische Republiek Congo is nog steeds in feeststemming sinds de overwinning in de allerlaatste minuut tegen Kameroen. Mario Stroeykens stond echter niet op het wedstrijdblad. Wat was de reden daarvoor?

Tot vorig jaar verdedigde Mario Stroeykens nog de kleuren van België en hij raakte daar tot en met de U21. Daarna heeft Mario Stroeykens uiteindelijk gekozen om vanaf deze interlandperiode de Democratische Republiek Congo te vertegenwoordigen.

Net als Matthieu Epolo en Michel-Ange Balikwisha werd hij voor de eerste keer opgeroepen voor de halve finale van de play-offs voor het WK. Maar in tegenstelling tot zijn twee medespelers stond hij niet op het wedstrijdformulier bij de historische overwinning tegen Kameroen.

FIFA neemt de tijd bij naturalisatie

Het gaat niet om een blessure of een keuze van de bondscoach. De reden is simpel: de officiële bevestiging van de verandering van sportnationaliteit van de Anderlecht-speler kwam pas net voor de wedstrijd, waardoor de staf niet genoeg tijd had om hem in de groep op te nemen.

Terwijl Balikwisha en Epolo respectievelijk de dag voor en twee dagen voor de wedstrijd hun bevestiging van de FIFA ontvingen, werd Stroeykens pas op de dag zelf, vlak voor de wedstrijd, op de hoogte gebracht. De staf verkoos geen administratief risico te nemen en heeft hem niet op het wedstrijdformulier gezet.

Hij zou daarentegen morgenavond wel beschikbaar moeten zijn voor de finale van de play-offs tegen Nigeria. Bij winst zou de D.R. Congo behoren tot de zes teams die strijden voor de laatste twee tickets voor het wereldkampioenschap tijdens de intercontinentale play-offs.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Anderlecht
België
Mario Stroeykens

Meer nieuws

LIVE: Geen enkele speler van de Gouden Generatie aan de aftrap Live

LIVE: Geen enkele speler van de Gouden Generatie aan de aftrap

13:49
Lof voor Union (en kritiek voor Genk, Anderlecht en Club): "Het is geen hogere wiskunde of goochelshow"

Lof voor Union (en kritiek voor Genk, Anderlecht en Club): "Het is geen hogere wiskunde of goochelshow"

14:00
Boskamp streng voor Anderlecht: "Al acht keer gedacht en telkens stelden ze me teleur"

Boskamp streng voor Anderlecht: "Al acht keer gedacht en telkens stelden ze me teleur"

10:30
Niemand komt in de buurt: de fabelachtige reeks van Rode Duivels gaat voorlopig verder

Niemand komt in de buurt: de fabelachtige reeks van Rode Duivels gaat voorlopig verder

12:30
LIVE: Zet Rudi Garcia Onana op de bank en krijgt Mechele nog eens een cap?

LIVE: Zet Rudi Garcia Onana op de bank en krijgt Mechele nog eens een cap?

11:23
Anthony Moris duwt Anderlecht en Standard onder de bus: "Na tien minuten afgezet"

Anthony Moris duwt Anderlecht en Standard onder de bus: "Na tien minuten afgezet"

11:20
Rudi Garcia heeft knopen door te hakken: dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

Rudi Garcia heeft knopen door te hakken: dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

11:00
2
Johan Boskamp maakt Cristiano Ronaldo met de grond gelijk

Johan Boskamp maakt Cristiano Ronaldo met de grond gelijk

13:00
1
Franky Van der Elst streng voor De Cat & co: "Vergiftigd geschenk, geen drive"

Franky Van der Elst streng voor De Cat & co: "Vergiftigd geschenk, geen drive"

08:40
Deze winter al een transfer voor Romeo Vermant?

Deze winter al een transfer voor Romeo Vermant?

12:00
Heel veel interesse in De Cat: '38 miljoen euro én nog een jaartje bij Anderlecht'

Heel veel interesse in De Cat: '38 miljoen euro én nog een jaartje bij Anderlecht'

09:30
12
Mag Anderlecht dromen van grote terugkeer? "Symbooldossier van Coucke"

Mag Anderlecht dromen van grote terugkeer? "Symbooldossier van Coucke"

08:00
Rudi Garcia houdt lippen stijf op elkaar in doelmannenkwestie, Boskamp is formeel

Rudi Garcia houdt lippen stijf op elkaar in doelmannenkwestie, Boskamp is formeel

09:00
1
'Club Brugge en Genk gaan strijd opnieuw aan voor dure flankaanvaller'

'Club Brugge en Genk gaan strijd opnieuw aan voor dure flankaanvaller'

10:00
Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Na Engelse roeren ook Duitse topclubs zich voor middenvelder'

Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Na Engelse roeren ook Duitse topclubs zich voor middenvelder'

08:20
9
Rode Duivels kunnen sneller zijn dan Oranje, de kritiek is niet mals: "Het is laksheid, het is heel slecht"

Rode Duivels kunnen sneller zijn dan Oranje, de kritiek is niet mals: "Het is laksheid, het is heel slecht"

06:30
Ex-speler Gent, Antwerp en Beveren maakt grote sier in Australië en maakt wens bekend

Ex-speler Gent, Antwerp en Beveren maakt grote sier in Australië en maakt wens bekend

07:30
Duidelijke signalen vanuit Schotland: Club Brugge heeft meer zekerheid of het Nicky Hayen kan houden of niet

Duidelijke signalen vanuit Schotland: Club Brugge heeft meer zekerheid of het Nicky Hayen kan houden of niet

07:00
1
Voormalig jeugdspeler Club Brugge dan toch niet naar Anderlecht gegaan: dit heeft hij er zelf over te zeggen

Voormalig jeugdspeler Club Brugge dan toch niet naar Anderlecht gegaan: dit heeft hij er zelf over te zeggen

23:00
1
Rudi Garcia houdt zich niet in over trainersontslag en 'onvervangbare' De Bruyne: "Wereldklasse, maar..."

Rudi Garcia houdt zich niet in over trainersontslag en 'onvervangbare' De Bruyne: "Wereldklasse, maar..."

21:42
Spijt van zijn vertrek? Bij Antwerp was hij de koning te rijk en nu krijgt hij bakken kritiek

Spijt van zijn vertrek? Bij Antwerp was hij de koning te rijk en nu krijgt hij bakken kritiek

22:30
5
Tielemans legt de lat hoog, maar geeft ook zijn visie op afwezigheid van 'luide stem' Lukaku, KDB en Courtois

Tielemans legt de lat hoog, maar geeft ook zijn visie op afwezigheid van 'luide stem' Lukaku, KDB en Courtois

21:00
De 6-0 uit september heeft geen indruk gemaakt: Kazachse bondscoach doet gewaagde uitspraak over Jérémy Doku

De 6-0 uit september heeft geen indruk gemaakt: Kazachse bondscoach doet gewaagde uitspraak over Jérémy Doku

20:40
2
'Nog een wijziging doorgevoerd in plannen voor oefenkamp en oefenmatchen van Rode Duivels in de VS'

'Nog een wijziging doorgevoerd in plannen voor oefenkamp en oefenmatchen van Rode Duivels in de VS'

20:20
KV Mechelen-speler vastberaden penaltydebacles te vermijden en heeft knipoog in huis voor JPL-Nederlander

KV Mechelen-speler vastberaden penaltydebacles te vermijden en heeft knipoog in huis voor JPL-Nederlander

22:00
Philippe Clement moet nog even geduld tonen: puntjes op de i gezet over werking Ajax in zoektocht naar trainer

Philippe Clement moet nog even geduld tonen: puntjes op de i gezet over werking Ajax in zoektocht naar trainer

21:20
2
Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans

Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans

17:40
3
Rob Schoofs doet verrassende uitspraak over Champions League-voetbal na transfer van Mechelen naar Union Interview

Rob Schoofs doet verrassende uitspraak over Champions League-voetbal na transfer van Mechelen naar Union

19:20
Club Brugge zit absoluut niet stil: spektakelrijke hereniging met Carl Hoefkens, overtuigt Vetlesen Hayen?

Club Brugge zit absoluut niet stil: spektakelrijke hereniging met Carl Hoefkens, overtuigt Vetlesen Hayen?

19:40
Geen goede dag voor onze jeugd: Jonge Duivels gaan onderuit en Duranville (ex-RSCA) mist beste Belgische kans

Geen goede dag voor onze jeugd: Jonge Duivels gaan onderuit en Duranville (ex-RSCA) mist beste Belgische kans

20:00
2
Opvallende keuze: Jonge Duivel verrast en verkiest U21 boven selectie bij de Rode Duivels

Opvallende keuze: Jonge Duivel verrast en verkiest U21 boven selectie bij de Rode Duivels

17:00
Ongelooflijk maar waar: op deze vreemde manier wordt de Premier League uitgezonden in Noord-Korea

Ongelooflijk maar waar: op deze vreemde manier wordt de Premier League uitgezonden in Noord-Korea

19:00
🎥 Anderlecht heeft De Cat alweer terug: Belgische U17 uitgeschakeld op WK na enorme blunders tegen Portugal

🎥 Anderlecht heeft De Cat alweer terug: Belgische U17 uitgeschakeld op WK na enorme blunders tegen Portugal

15:28
27
Francs Borains-coach Yves Vanderhaeghe wil nog wat kwijt over... DAZN: "Het is rotvervelend"

Francs Borains-coach Yves Vanderhaeghe wil nog wat kwijt over... DAZN: "Het is rotvervelend"

18:30
"Oefenmatch tegen Arsenal": Challenger Pro League-club pakt uit

"Oefenmatch tegen Arsenal": Challenger Pro League-club pakt uit

18:00
5
"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat er geen twijfels over bestaan voor cruciale clash

"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat er geen twijfels over bestaan voor cruciale clash

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk Jolige Joep Jolige Joep over Geen goede dag voor onze jeugd: Jonge Duivels gaan onderuit en Duranville (ex-RSCA) mist beste Belgische kans FCB vo altijd FCB vo altijd over Miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Na Engelse roeren ook Duitse topclubs zich voor middenvelder' TIGERMANIA TIGERMANIA over Zelfs niet op de bank: wat is er aan de hand met Mario Stroeykens? TIGERMANIA TIGERMANIA over Johan Boskamp maakt Cristiano Ronaldo met de grond gelijk Walter Baseggio Walter Baseggio over Heel veel interesse in De Cat: '38 miljoen euro én nog een jaartje bij Anderlecht' cartman_96 cartman_96 over Rudi Garcia heeft knopen door te hakken: dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels cartman_96 cartman_96 over Rudi Garcia houdt lippen stijf op elkaar in doelmannenkwestie, Boskamp is formeel Stalle Stalle over Onverwachte wending na persmoment: plots grote twijfels om Youri Tielemans Vital Verheyen Vital Verheyen over "Oefenmatch tegen Arsenal": Challenger Pro League-club pakt uit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved