Zelfs niet op de bank: wat is er aan de hand met Mario Stroeykens?

De Democratische Republiek Congo is nog steeds in feeststemming sinds de overwinning in de allerlaatste minuut tegen Kameroen. Mario Stroeykens stond echter niet op het wedstrijdblad. Wat was de reden daarvoor?

Tot vorig jaar verdedigde Mario Stroeykens nog de kleuren van België en hij raakte daar tot en met de U21. Daarna heeft Mario Stroeykens uiteindelijk gekozen om vanaf deze interlandperiode de Democratische Republiek Congo te vertegenwoordigen.

Net als Matthieu Epolo en Michel-Ange Balikwisha werd hij voor de eerste keer opgeroepen voor de halve finale van de play-offs voor het WK. Maar in tegenstelling tot zijn twee medespelers stond hij niet op het wedstrijdformulier bij de historische overwinning tegen Kameroen.

FIFA neemt de tijd bij naturalisatie

Het gaat niet om een blessure of een keuze van de bondscoach. De reden is simpel: de officiële bevestiging van de verandering van sportnationaliteit van de Anderlecht-speler kwam pas net voor de wedstrijd, waardoor de staf niet genoeg tijd had om hem in de groep op te nemen.

Terwijl Balikwisha en Epolo respectievelijk de dag voor en twee dagen voor de wedstrijd hun bevestiging van de FIFA ontvingen, werd Stroeykens pas op de dag zelf, vlak voor de wedstrijd, op de hoogte gebracht. De staf verkoos geen administratief risico te nemen en heeft hem niet op het wedstrijdformulier gezet.

Hij zou daarentegen morgenavond wel beschikbaar moeten zijn voor de finale van de play-offs tegen Nigeria. Bij winst zou de D.R. Congo behoren tot de zes teams die strijden voor de laatste twee tickets voor het wereldkampioenschap tijdens de intercontinentale play-offs.