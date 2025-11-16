Belgisch talent - dichtbij Duivels - kreeg zijn transfer niet en vader werd er gek van: "Elke dag telefoons"

Belgisch talent - dichtbij Duivels - kreeg zijn transfer niet en vader werd er gek van: "Elke dag telefoons"

De vader van Lucas Stassin, Stéphane, heeft teruggeblikt op een tumultueuze zomermercato. De 20-jarige spits van Saint-Étienne kende een sterke eerste Ligue 1-campagne en stond daardoor nadrukkelijk in de belangstelling van meerdere clubs.

Met 12 doelpunten en 5 assists in zijn debuutseizoen op het hoogste niveau maakte Stassin meteen indruk. Onder meer Paris FC en Stade Rennais toonden serieuze interesse, maar volgens zijn entourage was dat slechts het topje van de ijsberg.

Stéphane Stassin, zelf ex-profvoetballer en jeugdcoach bij Anderlecht, vertelt in een interview met Sacha Tavolieri dat hij tijdens de markt overspoeld werd met telefoontjes. “Het was compleet gek. Lucas had al een makelaar, maar toch werd ik élke dag gebeld door agenten van overal", legt hij uit.

Iedereen probeerde Lucas Stassin te beïnvloeden

Hoewel hij over voetbalkennis beschikt, benadrukt hij dat hij niet optreedt als manager van zijn zoon, maar slechts als adviseur. Dat hield andere belangenbehartigers echter niet tegen om hem te contacteren in de hoop Lucas te overtuigen van een samenwerking.

“Als we zouden willen, konden we om de drie dagen van agent veranderen", vertelt hij. “Iedereen probeerde ons te beïnvloeden met contacten of beloftes. Soms hoorden we dat een club Lucas wilde, terwijl zijn officiële agent al had gezegd dat hij slechts op een shortlist stond en niet de prioriteit was.”

De Belgische spits blijft voorlopig bij Saint-Étienne, maar samen met de clubleiding wordt al nagedacht over de volgende stap. De wintermercato komt eraan, en volgens vader Stassin moet elke keuze doordacht worden na een “zeer zware en verwarrende periode.”

