"Like father, like son" - Kevin De Bruyne duikt op in... Genk
Foto: © Instagram Kevin De Bruyne

Hoog bezoek op de jeugdterreinen van Racing Genk: Kevin De Bruyne kwam zijn zoontje Rome aanmoedigen. Op Instagram postte hij een foto met de tekst: "Zo vader, zo zoon." Het is de eerste keer dat we De Bruyne sinds zijn operatie zien.

De 34-jarige middenvelder werd op 29 oktober geopereerd aan een scheur in zijn rechterhamstring. Momenteel revalideert hij bij Move to Cure onder begeleiding van kinesist Lieven Maesschalck.

Zolang De Bruyne in België verblijft, zijn ook zijn zonen Mason Milian (9) en Rome (7) in het land. Beiden spelen normaal in Italië bij respectievelijk de Posillipo Academy en Real Casarea.

Voetbaltalent van KDB zit ook bij zijn zoon

Rome mocht bij Genk meespelen terwijl hij wacht op een terugkeer naar Napels. Zijn vader deelde het moment trots op sociale media, met de boodschap dat voetbaltalent in de familie zit.

De band met Genk is niet nieuw voor De Bruyne. Als 20-jarige speelde hij in het seizoen 2010/11 nog voor de Limburgse club en werd hij kampioen, een belangrijke stap in zijn carrière.

Rome liet al zien dat hij goed kan voetballen. Vorige week werden nog beelden van enkele mooie goals bij Casarea gedeeld, en vorig jaar won hij al een toernooi in Engeland. Samen met vrouw Michèle Lacroix heeft De Bruyne ook een dochtertje, Suri (5).

