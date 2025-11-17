KAA Gent heeft er een slechte herinnering aan: deze scheidsrechter moet cruciaal duel van Rode Duivels fluiten

De Rode Duivels móéten dinsdag winnen van Liechtenstein om hun WK-ticket te verzilveren. Na het puntenverlies tegen Kazachstan ligt de druk hoog. De UEFA heeft ondertussen de scheidsrechters bekendgemaakt.

De Rode Duivels spelen dinsdagavond een cruciaal interland tegen Liechtenstein. Omdat ze het nalieten om zich te kwalificeren voor het WK tegen Kazachstan, zal het tegen de dwergstaat moeten.

Ondertussen heeft de UEFA ook een scheidsrechter aangeduid voor het belangrijke duel. De Zweed Mohammed Al-Hakim zal de wedstrijd in goede banen moeten proberen leiden.

Hij kan rekenen op de hulp van drie landgenoten. Mehmet Culum en Fredrik Klyver zijn assistent-scheidsrechters. Kristoffer Karlsson neemt de rol van vierde official op zich.

Alleen KAA Gent heeft er een herinnering aan

De Schot Andrew Dallas mag VAR zijn, en wordt daarbij bijgestaan door een andere Schot, Steven McLean. Voor hoofdscheidsrechter Al-Hakim wordt het zijn eerste interland van België.





Ook bij de Belgische clubs is hij best onbekend, alleen KAA Gent zal hem nog kennen. Hij floot de 1-0 nederlaag van de Buffalo's tegen Qarabag in 2023. In augustus 2021 leed hij de wedstrijd van Gent tegen RFS (2-2).