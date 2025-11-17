Moet Renard al aan de bak? 'Franse topclub is concreet en wil jeugdproduct van Anderlecht in januari halen'

Olympique Marseille lonkt steeds nadrukkelijker naar Ali Maamar. Roberto De Zerbi dringt hoogstpersoonlijk aan op de komst van de 20-jarige flankverdediger.

We schreven eerder al dat Olympique Marseille interesse toont in Ali Maamar. Ondertussen is het duidelijk dat die interesse ook concreet is.

De Franse media weten dat Roberto De Zerbi hoogstpersoonlijk aandringt op de komst van de Marokkaan. De coach van l'OM ziet in Maamar een aanwinst voor de lange termijn.

Jong én polyvalent

Marseille kwam Maamar op het spoor door zijn prestaties op het WK U20. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht pakte er de wereldtitel met Marokko én blonk uit door zijn defensieve en aanvallende polyvalentie.

Ook Anderlecht lijkt niet weigerachtig te staan tegenover een transfer. Maamar heeft geen plaats in de basiself van Besnik Hasi en kon de voorbije maanden evenmin overtuigen in het Lotto Park.

Extra centen voor paars-wit

Transfermarkt schat de marktwaarde van Maamar op twee miljoen euro. De flankspeler heeft nog een contract tot medio 2028 in het Lotto Park.

