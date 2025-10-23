Na Simic opnieuw (onverwachte) miljoenen voor Anderlecht? 'Italiaanse én Franse clubs willen deze speler'

Na Simic opnieuw (onverwachte) miljoenen voor Anderlecht? 'Italiaanse én Franse clubs willen deze speler'
Ali Maamar won met Marokko het WK U20. En het lijkt erop dat de wereldtitel de flankverdediger ook op sportief vlak geen windeieren zal leggen.

De tribunes in Chili - waar het WK U20 werd georganiseerd - zaten uiteraard vol met scouts van Europese (top)clubs. En de naam van Ali Maamar werd enkele keren genoteerd.

De flankverdediger van RSC Anderlecht was basisspeler bij Jong Marokko en liet zich meermaals opmerken met opvallende prestaties. Het zorgt alvast voor interesse.

Interesse uit Italië en Frankrijk

Het Nieuwsblad weet dat Torino FC en Olympique Marseille hem op de verlanglijst hebben gezet. Voor de Fransen zijn niet van plan om er gras over te laten groeien.

Meer zelfs: Roberto De Zerbi is gecharmeerd door de 20-jarige Marokkaan. De coach van l'OM denkt er zelfs aan om tijdens wintermercato een transfer te forceren.

Kan RSC Anderlecht cashen?

Maamar heeft een lopend contract tot medio 2028 in het Lotto Park. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op twee miljoen euro. Al hebben we zo'n vermoeden dat de volgende update voor een stijging in dat bedrag zal zorgen.

