Akkoord rond match Rode Duivels op Sclessin: één partij trekt de portefeuille open

De organisatie van de wedstrijd van de Rode Duivels in Sclessin leidde tot een langdurige krachtmeting tussen de stad Luik, de Belgische voetbalbond... en Standard, dat zijn stadion aan de bond verhuurde.

Willy Demeyer, burgemeester van de stad Luik, verzette zich lange tijd tegen de organisatie van een wedstrijd van de Rode Duivels in Sclessin. De reden? De grote politie-inzet die zo’n midweekmatch met zich meebrengt.

Er moest dus een akkoord worden gevonden over de extra politiekosten voor de wedstrijd tegen Liechtenstein, weliswaar lager dan bij een duel met hoog risico, maar toch aanzienlijk. De Belgische voetbalbond had de match al aangekondigd… nog vóór Demeyer zijn toestemming officieel gaf.

Standard betaalt de extra politiekosten

Uiteindelijk is er een akkoord bereikt tussen de drie partijen: de stad, de Belgische voetbalbond en Standard, dat eigenaar is van het stadion en het verhuurt aan de bond voor dit duel. Volgens Sudinfo is het effectief Standard dat de kosten voor zijn rekening heeft genomen.

Pierre François verklaarde eerder dat de geschatte politiekosten verdeeld zouden worden tussen de bond en Standard, maar in werkelijkheid heeft de club alles betaald. Het bedrag dat Standard ontving voor de stadionverhuur omvatte namelijk deze uitgaven.





Tot slot bevestigt Willy Demeyer aan Sudinfo dat de politie van Luik bijstand kreeg van de federale politie — al was die hulp wellicht beperkt, gezien de bescheiden tegenstander en het zeer kleine aantal meegereisde fans uit Liechtenstein.