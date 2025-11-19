Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels

De Rode Duivels maakten korte metten met Liechtenstein en verzekerden zich met een 7-0 zege van een WK-ticket. Toch blijven er twijfels over de defensie, waar het zoeken naar een vast centraal duo maar blijft aanslepen.

De Rode Duivels haalden zwaar uit tegen Liechtenstein en wonnen met 7-0. Door die monsterzege is het ticket voor het WK veiliggesteld, waardoor ze zich nu volop kunnen beginnen voorbereiden.

Er werd de voorbije weken veel gesproken over hoe onstabiel de defensie is en was de laatste jaren. Tegen Kazachstan kon Koni De Winter absoluut niet geruststellen, hij liep er vaak maar wat bij.

Arthur Theate blunderde dan weer, waarna een tegendoelpunt viel. Tegen Liechtenstein stond hij naast Brandon Mechele, maar na deze wedstrijd kunnen er moeilijk conclusies getrokken worden.

Mechele x Debast op het WK?

Er moet een vast duo komen, dat is duidelijk. Toby Alderweireld heeft in ieder geval een duidelijke voorkeur. "Dan kies ik voor Brandon Mechele samen met Zeno Debast. Dat is mijn idee", zegt hij bij VTM.





"Mechele die verdedigend echt sterk is, en een Debast die goede voeten heeft en ook verdedigend stappen maakt. Dat is voor mij het ideale duo", zegt de voormalige centrale verdediger.