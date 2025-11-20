Alle records gebroken? 'Club Brugge kan 50 miljoen euro vangen voor deze speler'

Het gonst van de geruchten rond Joël Ordonez, de Ecuadoraanse verdediger van Club Brugge. Of hij deze winter al zal vertrekken op Jan Breydel? Dat valt nog af te wachten, zeker gezien het feit dat er na Nieuwjaar nog twee belangrijke wedstrijden in de Champions League volgen.

Liverpool wil zijn defensie versterken. Daarom hadden ze de voorbije weken al eens een bod van zo'n 46 miljoen euro weten voor te bereiden voor Joel Ordonez.

Die is dan ook alweer aan een sterk seizoen bezig - net als de vorige jaren. Met onder meer Olympique de Marseille en Internazionale als andere geïnteresseerde clubs achter de hand kan het opbod beginnen.

Liverpool ziet in Ordonez de man die ze nodig hebben, een verdediger die ook op voetballend gebied zijn waarde kan tonen.

een moderne verdediger die past in het systeem van Arne Slot: sterk in duels, comfortabel aan de bal en wendbaar genoeg voor een hoge defensieve lijn. Zijn profiel doet denken aan eerdere succesvolle aankopen van de club, die inzetten op jonge, veelzijdige spelers met groeipotentieel.