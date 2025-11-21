📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels
Foto: © photonews

Neen, de Griek gaat geen Belg worden - toch niet voor zover wij weten. Maar het was wel een vreemd zich deze week op het Basecamp in Westkappelle. Christos Tzolis werd gespot... met een shirt van de Rode Duivels in de kleedkamer van Club Brugge.

Maak je geen illusies: Christos Tzolis is geen speler die de dubbele nationaliteit heeft of voor de Rode Duivels zal gaan spelen. De vleugelspeler van blauw-zwart is geboren in Thessaloniki en is volledig Grieks.

Het is dus vanzelfsprekend onmogelijk dat hij ooit het shirt van de Rode Duivels in een officiële wedstrijd zal dragen. Hij is momenteel Grieks international en heeft al 28 caps weten te verzamelen.

Duivels cadeautje van Romeo Vermant voor Christos Tzolis bij Club Brugge

Daarvoor heeft hij bij de beloften van zijn land gespeeld. Hij heeft de U17, U19 en de laatste leeftijdscategorie doorlopen voordat hij de sprong naar het eerste elftal maakte.

Mocht je hem een shirt van de Rode Duivels zien dragen, dan is dat omdat het een cadeau is van zijn teamgenoot Romeo Vermant. Deze laatste is onlangs voor het eerst geselecteerd voor de Rode Duivels.

Lees ook... 'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'🤤 l Vous nous prenez Karetsas, on vous prend Tzolis !

Le cadeau de Roméo Vermant à son coéquipier, c’est Noël avant l’heure 🎁 pic.twitter.com/PpliALOvtq

— Ma Pro League (@MaProLeague) November 21, 2025

Tegen Kazachstan maakte hij zijn debuut door in de 89e minuut in te vallen voor Nicolas Raskin. De Club Brugge-spits kon na de wedstrijd tegen Liechtenstein op dinsdag de kwalificatie van België voor het WK vieren.

2 reacties
