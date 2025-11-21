Euvrard moet cruciale beslissing nemen bij Standard voor match tegen Zulte Waregem

Euvrard moet cruciale beslissing nemen bij Standard voor match tegen Zulte Waregem
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vrijdagavond tegen Zulte Waregem zal Vincent Euvrard opnieuw niet kunnen rekenen op Marco Ilaimaharitra en Casper Nielsen bij de aftrap. Hakim Sahabo en Mohammed El Hankouri vormden het middenveld in Sint-Truiden, maar zonder veel succes. Moeten we een verandering verwachten?

Het wordt een belangrijke wedstrijd voor Standard, vrijdagavond tegen Zulte Waregem. Een directe concurrent, die twee punten meer heeft dan de Rouches en hoopt zijn sterke seizoensstart voort te zetten door roet in het Luikse eten te gooien in de strijd om de top-6.

Voor deze partij kan Vincent Euvrard opnieuw niet rekenen op Marco Ilaimaharitra en Casper Nielsen bij de aftrap. De Malagassische speler is wel terug in de groep, maar hij is nog niet in staat om meer dan een halfuur te spelen, terwijl de Deen nog niet fit genoeg is en waarschijnlijk pas volgende week terugkeert.

Het duo Sahabo - El Hankouri heeft niet overtuigd

Tenzij er een verrassing of een basisplaats voor Léandre Kuavita of Nayel Mehssatou op het middenveld is, zal Vincent Euvrard, bij gebrek aan betere opties, waarschijnlijk het middenveld dat faalde op de grasmat van Sint-Truiden voor de interlandbreak opnieuw opstellen: Hakim Sahabo en Mohammed El Hankouri.

Hoewel hij interessant was in de balbeheersing, met name door een goede lange pass, was de jonge Rwandees vooral beperkt tot de rol van nummer 6 van Marco Ilaimaharitra, die hij nog niet met dezelfde impact beheerst. Sahabo had niet genoeg ballen heroverd, had te weinig tegenstanders gepasseerd met zijn passes en had de opmars van de Sint-Truidenaars niet genoeg verstoord.

Een moeilijke puzzel voor coach Euvrard

Lees ook... Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpenAan de andere kant had de Marokkaan laten zien dat hij zich meer op zijn gemak voelde in een rol als nummer 10 dan als nummer 8. Zeer technisch begaafd, fijn met de bal en in staat om voor verschil te zorgen, is hij echter niet degene die zich terugtrekt om in de opbouw te helpen, het spel te organiseren en te leiden.

El Hankouri ontvangt de bal graag vrij hoog op het veld om het te benutten, maar is niet degene die de bal graag naar het laatste derde van het veld brengt. Onze volledige basiself kan je hier nog eens nalezen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Standard - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Zulte Waregem
Vincent Euvrard

Meer nieuws

OFFICIEEL: KRC Genk verlengt contract van Kos Karetsas

OFFICIEEL: KRC Genk verlengt contract van Kos Karetsas

18:13
5
Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap

Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap

17:56
1
Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

11:40
'Duitse cultclub gaat strijd aan met Nederlandse clubs voor Belg met verleden bij Antwerp en Westerlo'

'Duitse cultclub gaat strijd aan met Nederlandse clubs voor Belg met verleden bij Antwerp en Westerlo'

17:40
Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure

Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure

17:20
1
Besnik Hasi heeft dit te zeggen na de geruchten rond Nathan De Cat

Besnik Hasi heeft dit te zeggen na de geruchten rond Nathan De Cat

17:00
Nicky Hayen zet de puntjes nog eens op de i na nederlaag tegen Anderlecht

Nicky Hayen zet de puntjes nog eens op de i na nederlaag tegen Anderlecht

16:30
Vlammend boek brengt Marc Overmars in nauwere schoentjes

Vlammend boek brengt Marc Overmars in nauwere schoentjes

15:30
2
De Rouches moeten zich herpakken: de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem

De Rouches moeten zich herpakken: de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem

06:30
Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

14:40
1
Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

14:20
18
🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden De derde helft

🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden

15:00
Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit

Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit

05:30
🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

14:00
'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

13:30
1
Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

12:40
7
Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

13:15
Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

13:00
3
📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

12:20
1
Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

12:00
Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

11:20
2
Supporters van Anderlecht volgen Standard en nemen belangrijke beslissing

Supporters van Anderlecht volgen Standard en nemen belangrijke beslissing

09:30
3
Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

10:45
3
Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard

Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard

08:20
4
Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

11:00
'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

10:00
6
Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week" De derde helft

Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week"

10:30
3
Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

18:20
'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'

'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'

08:40
2
Toby Alderweireld streng voor Rudi Garcia: "Laat bittere nasmaak na"

Toby Alderweireld streng voor Rudi Garcia: "Laat bittere nasmaak na"

09:00
2
Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"

Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"

08:00
Ploeg van Rode Duivel zwaar in de problemen in Engeland: leidt puntenaftrek tot degradatie?

Ploeg van Rode Duivel zwaar in de problemen in Engeland: leidt puntenaftrek tot degradatie?

07:40
2
Lorin Parys bikkelhard voor de politiek: "Enkel Schotland is nog erger"

Lorin Parys bikkelhard voor de politiek: "Enkel Schotland is nog erger"

07:00
1
Paul Van Himst luidt de alarmbel over kleinzoon

Paul Van Himst luidt de alarmbel over kleinzoon

06:00
2
'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp'

'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp'

21:40
10
De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil

De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil

23:00
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

franchi franchi over Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar" franchi franchi over Vlammend boek brengt Marc Overmars in nauwere schoentjes -URKO -URKO over 33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK? Erwin Wille Erwin Wille over Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap André Coenen André Coenen over Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan' bompi55 bompi55 over Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan Erwin Wille Erwin Wille over Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen bink bink over Ploeg van Rode Duivel zwaar in de problemen in Premier League: leidt puntenaftrek tot degradatie? Swakke25 Swakke25 over Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure Vital Verheyen Vital Verheyen over "België heeft de neiging om snel negatief te zijn": JPL-coach neemt het op voor Rode Duivels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved