Euvrard moet cruciale beslissing nemen bij Standard voor match tegen Zulte Waregem

Vrijdagavond tegen Zulte Waregem zal Vincent Euvrard opnieuw niet kunnen rekenen op Marco Ilaimaharitra en Casper Nielsen bij de aftrap. Hakim Sahabo en Mohammed El Hankouri vormden het middenveld in Sint-Truiden, maar zonder veel succes. Moeten we een verandering verwachten?

Het wordt een belangrijke wedstrijd voor Standard, vrijdagavond tegen Zulte Waregem. Een directe concurrent, die twee punten meer heeft dan de Rouches en hoopt zijn sterke seizoensstart voort te zetten door roet in het Luikse eten te gooien in de strijd om de top-6.

Voor deze partij kan Vincent Euvrard opnieuw niet rekenen op Marco Ilaimaharitra en Casper Nielsen bij de aftrap. De Malagassische speler is wel terug in de groep, maar hij is nog niet in staat om meer dan een halfuur te spelen, terwijl de Deen nog niet fit genoeg is en waarschijnlijk pas volgende week terugkeert.

Het duo Sahabo - El Hankouri heeft niet overtuigd

Tenzij er een verrassing of een basisplaats voor Léandre Kuavita of Nayel Mehssatou op het middenveld is, zal Vincent Euvrard, bij gebrek aan betere opties, waarschijnlijk het middenveld dat faalde op de grasmat van Sint-Truiden voor de interlandbreak opnieuw opstellen: Hakim Sahabo en Mohammed El Hankouri.

Hoewel hij interessant was in de balbeheersing, met name door een goede lange pass, was de jonge Rwandees vooral beperkt tot de rol van nummer 6 van Marco Ilaimaharitra, die hij nog niet met dezelfde impact beheerst. Sahabo had niet genoeg ballen heroverd, had te weinig tegenstanders gepasseerd met zijn passes en had de opmars van de Sint-Truidenaars niet genoeg verstoord.

Een moeilijke puzzel voor coach Euvrard

Aan de andere kant had de Marokkaan laten zien dat hij zich meer op zijn gemak voelde in een rol als nummer 10 dan als nummer 8. Zeer technisch begaafd, fijn met de bal en in staat om voor verschil te zorgen, is hij echter niet degene die zich terugtrekt om in de opbouw te helpen, het spel te organiseren en te leiden.

El Hankouri ontvangt de bal graag vrij hoog op het veld om het te benutten, maar is niet degene die de bal graag naar het laatste derde van het veld brengt. Onze volledige basiself kan je hier nog eens nalezen.