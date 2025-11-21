Ploeg van Rode Duivel zwaar in de problemen in Engeland: leidt puntenaftrek tot degradatie?

Hij is al eventjes verdwenen van de radar bij de Rode Duivels en nu verliest Wout Faes geleidelijk aan speeltijd bij Leicester. In de middenmoot van The Championship zouden The Foxes nu ook punten kunnen verliezen voor het niet naleven van de financiële regelgeving.

Onder het bewind van Domenico Tedesco was Wout Faes onmisbaar in de verdediging van de Rode Duivels. De voormalig speler van Anderlecht en Oostende had elke wedstrijd gespeeld onder de leiding van de Duits-Italiaanse coach.

Dat is nu heel anders sinds de komst van Rudi Garcia in maart. De situatie van Wout Faes is drastisch veranderd, aangezien hij sindsdien niet meer is opgeroepen en zelfs niet meer lijkt voor te komen op de uitgebreide lijst van de Rode Duivels.

Leicester gesanctioneerd en aan de poorten van de gevarenzone?

De reden hiervoor zijn zijn zeer bekritiseerde prestaties in het nationale team, maar ook zijn situatie bij de club: Wout Faes heeft nog steeds een contract bij Leicester, dat zich in de middenmoot van The Championship bevindt, en speelt dus niet meer op het hoogste niveau.

Het ziet er niet naar uit dat het snel beter zal worden, want volgens informatie van The Telegraph zou Leicester tussen drie en zes punten in mindering kunnen krijgen omdat ze de financiële regels tijdens hun periode in de Premier League niet hebben nageleefd.

Dreigt degradatie naar de League One voor Leicester City?

Leicester City heeft namelijk een gecumuleerd verlies van meer dan 200 miljoen pond geregistreerd over een periode van drie jaar die eindigt op 30 juni 2024. De regelgeving staat echter een maximaal verlies toe van 81 miljoen pond over deze periode, na aanpassingen voor de aftrekposten. Het jaar daarna heeft de club nog eens verliezen van 89,5 miljoen pond aangekondigd.

In de middenmoot van The Championship zou Leicester dus aan de rand van de gevarenzone kunnen komen te staan als de puntenvermindering wordt bevestigd. En voor Wout Faes, die sinds het begin van het seizoen slechts zes keer is gestart, is dit uiteraard allesbehalve goed nieuws.