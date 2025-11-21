"Zware jongens gaan op café" - Verplaatst probleem zich door maatregelen politie en burgemeesters?

De uitsupporters van Anderlecht en Antwerp boycotten dit weekend de verplaatsingen naar respectievelijk La Louvière en Club Brugge. De harde kernen reageren daarmee op het beleid van de ordediensten, die vaak het aantal beschikbare tickets voor uitfans beperken.

De achterliggende reden is duidelijk: minder bezoekende fans betekent minder druk op de politie en minder kans op overlast en hooliganisme. Op het eerste gezicht lijkt die strategie te werken: in het stadion gebeuren er minder incidenten dan enkele jaren geleden.

Toch merken de harde kernen een nieuw fenomeen op. Wie de wedstrijden boycot, blijft niet thuis. Veel supporters reizen nog steeds naar de stad waar de match plaatsvindt, maar verblijven buiten het stadion.

“Vroeger zaten de meeste zware jongens in het stadion via een combiregeling", legt een supporter in HLN uit. “Alle fans kwamen samen met de bus en vertrokken op dezelfde manier. Dat was te controleren door de politie.”

Zware jongens sturen een signaal

Nu kiezen de fans andere strategieën. Ze gaan massaal op café in de stad waar de wedstrijd wordt gespeeld, komen met eigen vervoer en zijn moeilijk te controleren. “De nieuwe maatregelen zijn contraproductief", klinkt het. “We willen zo een signaal sturen.”

Lees ook... Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg"›Eddy Janssis van Belgian Supporters wijst op een bijkomend risico: door minder uitfans toe te laten, ontstaan potentiële problemen in de thuisvakken. “Fans kopen gewoon een ticket via de thuisspelende club. Dat zagen we bij La Louvière-Standard, waar zestig supporters van Standard juichten bij een penalty. Dat kan fout aflopen.”