Na de boycots: dit stellen de fans voor

Er was deze week heel wat te doen over de supporters. Die van Anderlecht trekken niet naar La Louvière, die van Antwerp boycotten dan weer de trip van volgende week naar Club Brugge. Er moet stilaan nagedacht worden over een en ander.

Nadat eerder al de supporters van Anderlecht lieten weten dat ze dit weekend niet naar La Louvière zullen afreizen, hebben de fans van Antwerp nu al aangegeven dat ze niet naar Club Brugge willen gaan volgend weekend.

Probleem met uitvakken

"Zonder supporters geen voetbal: genoeg van de willekeur", gaven ze onder meer aan. Het is een probleem dat ondertussen steeds meer opduikt: de uitvakken die volgens de fans te klein zijn of de verschillende regels, naargelang de ploeg die op bezoek komt.

Wat stellen de fans voor? "Belgian Supporters pleit voor een minimum van 800 à 1.000 plaatsen voor bezoekende supporters in de stadions van de hoogste afdeling", zegt Eddy Janssis over de zaak in Het Laatste Nieuws. Fans loslaten in de stad is geen oplossing, zoveel is duidelijk.

Wispelturige beslissingen vermijden

De FASC is ook duidelijk: "In de overrulende, wispelturige beslissingen van politiezones en burgemeesters is geen lijn meer te trekken. De uitsupporter lijkt stilaan geen plaats meer te hebben in het moderne voetbal."

Overleg met het lokaal bestuur is de weg vooruit: "Zo krijg je meer sfeer in het stadion. Meer opbrengsten voor de clubs. En een betere verstandhouding tussen supporters, clubs en veiligheidsdiensten. En een verbeterde veiligheid in de stadions, omdat supporters terechtkomen in de voorziene bezoekerszones in plaats van in de thuisvakken, wat het risico op confrontaties vermindert."