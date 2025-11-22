Stef Wils zit met groot probleem bij Antwerp: "Dit is zeker niet makkelijk op te lossen"

Antwerp staat voor een cruciale match tegen Dender. Na een zwakke seizoensstart moet The Great Old absoluut winnen. Stef Wils kan opnieuw rekenen op Gyrano Kerk, al is het verlies van Vincent Janssen een domper.

Antwerp speelt dit weekend weer een heel belangrijke wedstrijd tegen Dender. The Great Old moet winnen na het slechte seizoensbegin om afstand te nemen van de rode zone.

Trainer Stef Wils kan ondertussen weer rekenen op een belangrijke speler. "Gyrano Kerk is wedstrijdfit", zei hij bij Het Nieuwsblad. "Daar ben ik heel blij om, want dit seizoen scoren we moeilijker."

"Voetbal draait toch om goals en Gyrano heeft een actie in huis waarmee hij goals kan maken of voorbereiden", gaat Wils verder. Maar er is ook slecht nieuws, want Vincent Janssen is geblesseerd.

Hoe lost Wils de afwezigheid van Janssen op?

Hij onderging al een ingreep en zal meerdere weken aan de kant staan. "We zagen opnieuw de Vinnie die we wilden zien. We dachten dat hij vertrokken was. En nu dit. Echt zonde."

Wils zit met een lastig probleem nu. Misschien moet Kerk bij zijn comeback meteen in de spits gaan spelen. "Dit is zeker niet makkelijk op te lossen. Al heb ik uiteraard al nagedacht over de opties."

Volg Antwerp - FCV Dender EH live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (23/11).

