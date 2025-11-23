Antwerp slikt dubbele opdoffer vlak voor clash met Dender: Wils mist naast Janssen nog twee basispionnen

Antwerp staat voor een cruciale match tegen Dender, maar opnieuw krijgt Stef Wils af te rekenen met tegenslag. Blessures en last-minute uitvallen zorgen voor heel wat kopzorgen richting zondag.

Antwerp neemt het zondagnamiddag op tegen FCV Dender. Het is een enorm belangrijke wedstrijd voor The Great Old, waar écht de drie punten worden verwacht. Alles minder zal niet door de beugel kunnen.

Maar het bijna onwaarschijnlijk hoeveel pech coach Stef Wils kent. Zijn spelers geven week na week aan dat ze voor hem willen strijden, maar het geluk zit hem echt niet mee.

Eerder deze week werd duidelijk dat Vincent Janssen een nieuwe blessure opliep, waardoor hij al een ingreep moest ondergaan. Hij wordt in de basis vervangen door Scott.

Geen Van den Bosch en Foulon bij Antwerp

Maar in aanloop naar de wedstrijd kreeg Antwerp nog slecht nieuws te verwerken. Daam Foulon heeft zaterdag op training een lichte blessure opgelopen.

Lees ook... LIVE: Kan Antwerp zonder kapitein Vincent Janssen eerste 6/6 pakken in de competitie?›Verder is ook Zeno Van den Bosch er niet bij. Zijn club meldt dat hij in de nacht van zaterdag op zondag ziek is geworden. Bijl en Bozinhov komen in hun plaats.