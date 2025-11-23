Voormalige Anderlecht-speler met dubbele nationaliteit wil voor Congo spelen

In de Pro League hebben meerdere spelers met een dubbele nationaliteit nog steeds de keuze om uit te komen voor België of Congo. Thierry Lutonda bevestigt dat hij droomt van een toekomst bij de Léopards.

Door Matthieu Epolo, Mario Stroeykens en Michel-Ange Balikwisha – allemaal Belgische jeugdinternationals tot en met de U21 – op te roepen voor de Afrikaanse WK-play-offs, maakt Congo duidelijk dat spelers met een dubbele nationaliteit een waardevolle bron zijn op weg naar het WK.

Thierry Lutonda, die vier jaar geleden Anderlecht verliet, speelt een uitstekend seizoen bij RAAL. In een gesprek met de RTBF legt hij uit dat hij, ondanks 26 jeugdinterlands voor België tussen de U16 en de U19, vandaag vooral droomt van Congo.

"Congo is mijn land. Ik ben er deze zomer voor het eerst naartoe geweest en ik kan niet in woorden beschrijven wat ik daar voelde. Wij, Congolezen in Europa, kennen ons land van oorsprong eigenlijk niet, maar we hebben er een enorme liefde voor. Ik weet niet waarom, maar het is krachtig, echt krachtig."

De roep van het thuisland

"Ik ben opgegroeid in de Congolese cultuur: ik eet fufu, pondu, kip… Alleen al door erover te praten krijg ik honger. Eerlijk, Congo is het mooiste dat me is overkomen. Mijn droom is om voor de nationale ploeg te spelen. Ze spelen nu de barrages voor het WK, kan je dat voorstellen? Voor mijn reis deze zomer twijfelde ik nog, maar nu is het duidelijk: mijn land, dat is daar."

Lees ook... Anderlecht gaat in absolute slotfase met drie punten lopen op La Louvière dankzij onwaarschijnlijke held›De vleugelverdediger van de RAAL werd diep geraakt door die reis naar zijn roots. "Deze zomer heb ik de sociale situatie gezien, de armoede… Ik, die eerder wat verwend ben, kreeg een klap in mijn gezicht. Je kan er niets aan veranderen, maar het is heftig. Die trip heeft mijn ogen geopend voor zoveel dingen."