Wout Faes krijgt steun uit onverwachte hoek

Wout Faes beleeft moeilijke tijden bij Leicester. Mathieu Lacour, algemeen directeur van Stade de Reims (zijn ex-club), vindt dat de kritiek te hard is.

Afgelopen weekend speelde Wout Faes opnieuw centraal in de verdediging bij Leicester, dat in de Championship met 2-1 won van Stoke City. Nochtans begon hij de vier vorige wedstrijden op de bank. Zowel bij de Foxes als bij de Rode Duivels (waar hij sinds juni niet meer werd opgeroepen) krijgt de 27-jarige verdediger geregeld stevige kritiek van waarnemers.

In het programma En off kwam Mathieu Lacour, algemeen directeur van Stade de Reims, uitgebreid op zijn situatie terug. Voordat Faes naar Engeland trok, maakte hij immers zijn opmars in de Champagnestreek, samen met andere Belgen zoals Thomas Foket en Thibault De Smet.

Een grote groeimarge

"We hebben in België heel wat verschillende profielen gekocht. Het gaat ons eerder om het type speler dan om per se Belgisch te kopen", begint Mathieu Lacour. Onder hen was Wout Faes degene die de club het meeste opleverde. Reims kocht hem toen hij slechts twee seizoenen Pro League-ervaring had bij Oostende, en verkocht hem later voor 17 miljoen.

"Bij Wout hadden we gezien dat hij, als hij zich goed zou structureren, een speler van hoog niveau kon worden. En naar mijn mening is hij die speler geworden. Je mag niet onderschatten wat het betekent om in de Premier League en bij de Rode Duivels te spelen, en niet slechts één wedstrijd", legt Lacour uit.

Is de kritiek dan te hard? "We hebben de neiging om dingen te snel te banaliseren, om te vergeten wat hij heeft gepresteerd. Wat Wout heeft neergezet, is niet niks. Ik denk dat de ervaring naast Yunis Abdelhamid en Thomas Foket hem sterker heeft gemaakt, vóór hij uiteindelijk zelf het niveau omhoog trok."