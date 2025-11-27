700.000 euro per jaar... Waarom kreeg Bounida niet sneller zijn kans?

Rayane Bounida (19) kreeg dinsdag tegen Benfica zijn eerste basisplaats in de Champions League en liet meteen zien waarom hij al jaren als groot talent geldt. Ondanks de 0-2-nederlaag was hij bedrijvig, creëerde 2 kansen en 3 succesvolle dribbels en liet twee panna's op zijn tegenstanders zien.

Bounida speelt sinds zijn zestiende bij Ajax, nadat hij bij Anderlecht opviel als jeugdspeler. Zijn contract levert hem momenteel meer dan 700.000 euro per jaar op, een flink salaris voor een jonge speler, maar het heeft lang geduurd voor hij echt doorbrak bij de A-ploeg.

Dat had verschillende redenen: het vertrek van directeur Overmars, een reeks ontslagen trainers en een focus op oudere, betrouwbaardere spelers zorgden ervoor dat talenten zoals Bounida geduldig moesten wachten.

Zijn spel op dinsdag liet zien waarom Ajax al zo lang in hem investeert. Zowel De Telegraaf als Voetbal International prezen zijn “Belgische bravoure” en zagen dat hij de onzekere tijden bij Ajax even deed vergeten. Zelfs José Mourinho prees hem de hemel in. "Ik hou ervan zoals hij tegenstanders opzoekt. Die kerel is gevaarlijk!"

Zelfbewuste Bounida ziet zichzelf nu als basisspeler

Bounida zelf ziet zijn debuut als een mijlpaal. “Ik denk dat ik me in de basis heb gespeeld. Waarom? Ik denk dat jullie me allemaal hebben gezien", zei hij na de wedstrijd. Zijn onbevangen stijl, dribbels en lef maken hem anders dan veel concurrenten op zijn positie, zoals Edvardsen en Moro, die hun kansen nog niet hebben gegrepen.

De Belgisch-Marokkaanse vleugelspeler heeft ook nog een keuze te maken over zijn nationale ploeg. Zijn veelzijdigheid - hij kan op rechts, als nummer tien of van links naar binnen komen - en techniek kunnen hem belangrijk maken.

Zijn nationale keuze staat nog helemaal open. Met de dubbele nationaliteit kan hij nog voor België of Marokko uitkomen. Marokko volgt hem intens, maar Bounida wil eerst doorbreken vooraleer hij die keuze zal maken.