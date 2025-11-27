Transfernieuws en Transfergeruchten 27/11: Hatenboer

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 27/11 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Hatenboer

Biedt Antwerp deze winter een uitweg voor speler van RSC Anderlecht?

Cedric Hatenboer blijft een gespreksonderwerp bij Anderlecht, ondanks de goede resultaten van de A-ploeg. De vraag is of hij deze winter op uitleenbasis vertrekt. (Lees meer)