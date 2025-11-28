🎥 In Duivelse vorm? Jonge Belg klopt steeds nadrukkelijker op de deur met schitterende prestatie in Europa

Diego Moreira is in vorm bij Strasbourg. Gisterenavond was hij ook beslissend tegen Crystal Palace. En zo lijkt hij stilaan meer en meer op de deur te kloppen van Rudi Garcia richting WK 2026 in Canada, de VS en Mexico.

Tijdens de internationale break in oktober was hij nog geselecteerd voor de U21, maar in november werd Diego Moreira opgeroepen voor de Rode Duivels, waar hij in het laatste kwartier mee speelde tijdens de 7-0 overwinning tegen Liechtenstein in Sclessin.

De Luikenaar geeft alles bij Strasbourg, want hij wil natuurlijk Rode Duivel blijven. Donderdagavond was hij basisspeler als linkermiddenvelder tijdens de wedstrijd tegen Crystal Palace. Hij had een serieuze tegenstander tegenover zich in de persoon van de Spaanse international Yéremy Pino.

Een assist van Diego Moreira die het verschil maakte

De Engelsen (met de oud Genk-speler Daniel Muñoz in de basis) openden de score aan het einde van de eerste helft. Maar Strasbourg keerde de situatie om in de tweede helft. En het was Diego Moreira die aan de basis lag van deze ommekeer.

Zijn loopactie op de flank verraste de Londense verdediging, zijn voorzet naar Emmanuel Emegha was vervolgens perfect om de gelijkmaker aan te bieden. In het laatste kwartier ging de club uit de Elzas er zelfs op en over en behaalden ze een prestigieuze overwinning (2-1).

RCSA behaalt een knappe 10 op 12 in de Conference League, met een gedeelde eerste plaats tot gevolg - samen met de Turken van Samsunspor. Voor Diego Moreira was het zijn eerste assist in een groepsfase.