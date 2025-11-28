Maxim De Cuyper onder de indruk van concurrent Club Brugge: "Zeer straf"

Maxim De Cuyper (24) speelt sinds dit seizoen in de Premier League. De Belgische linksachter komt er uit voor Brighton & Hove Albion, maar volgt het Belgische voetbal nog op de voet, lijkt het.

De Cuyper tekende tot midden 2030 in het zuiden van Engeland en lijkt dus wel nog even over het Kanaal te voetballen. Voorlopig doet hij het niet onaardig bij de Seagulls met 11 optredens dit seizoen, waarin hij goed was voor 1 goal.

De Cuyper werd natuurlijk groot bij Club Brugge, waar hij opgeleid werd. Hij kwam er in totaal 114 keer in actie, met tussendoor een uitleenbeurt aan KVC Westerlo. Bij Blauw-Zwart was hij goed voor 9 goals en 22 assists. In zijn prijzenkast staan drie titels met Club Brugge, maar in zijn laatste seizoen moest hij die trofee aan Union SG laten. En laat dat nu net een club zijn met een sterke link met Tony Bloom, de eigenaar van Brighton.

De Cuyper spreekt over Union

Bij Het Nieuwsblad spreekt De Cuyper over die link. "Er zijn toch een paar spelers die weten dat er een connectie is tussen beide teams", vertelt hij. "In een podcast kreeg ik ook de vraag of het groot nieuws was, de bekendmaking dat iemand van Brighton ook achter Union zat. Met spelers als Deniz Undav en Kaoru Mitoma werd de link alleen nog maar duidelijker, natuurlijk."

Waarna de Rode Duivel het had over de titelstrijd met de Brusselaars. "In het begin had Union de sympathie van het hele land. Maar bij ons bij Club Brugge veranderde dat toen we beseften dat ze een titel van ons konden afpakken."

"Het werd net iets bitsiger", geeft hij toe. "Maar goed, na al die jaren van net niet kan je moeilijk zeggen dat ze het niet verdienden. Zeer straf hoe ze in no time zijn uitgegroeid tot een topclub", aldus De Cuyper.