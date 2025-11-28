Maxim De Cuyper vindt deze Westerlo-speler zwaar onderschat: "Hij heeft het allemaal"

Maxim De Cuyper vindt deze Westerlo-speler zwaar onderschat: "Hij heeft het allemaal"

Maxim De Cuyper draait inmiddels volop mee in de Premier League bij Brighton, maar in België volgt hij zijn vrienden nog op de voet. Eén van hen, Thomas Van den Keybus, vindt hij zwaar onderschat, en daar is De Cuyper opvallend duidelijk over.

Maxim De Cuyper speelt sinds afgelopen zomer bij Brighton in de Premier League. Ondertussen heeft de flankverdediger tien wedstrijden op de teller staan op het hoogste niveau in Engeland. Hij scoorde ook al één doelpunt.

In België heeft hij uiteraard nog vrienden zitten. Ook eentje waar De Cupyer van vindt dat hij onderschat wordt. "Thomas Van den Keybus, met wie ik samenspeelde bij Club NXT en bij Westerlo", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

"In Thomas heb ik dus altijd geloofd, zelfs toen hij zelf even twijfelde", gaat De Cuyper verder. De twee hebben nog regelmatig contact met elkaar. "Ik heb hem proberen bij te brengen om op een goede manier wat meer schijt te hebben aan de dingen."

De Cuyper steunt Van den Keybus

Dit seizoen wisselt Van den Keybus de bank af met basisplaatsen bij Westerlo. "Je kan niet constant met alles en iedereen rekening houden. De externe druk is soms moordend. Ik probeerde hem als vriend duidelijk te maken dat hij alleen dan een stap vooruit zou zetten."

De Cuyper heeft niets dan mooie woorden voor zijn vriend. "Ik vind Van den Keybus een fantastische speler en een topper als mens! Hij heeft het allemaal: techniek, snelheid, noem maar op. En hij is de ideale schoonzoon? (lacht) How, dat heb ik niet gezegd. Je kan hem maar beter niet onderschatten want als het er echt op aankomt, gaat hij niet op zijn kop laten zitten."

