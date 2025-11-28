Opvallende statistiek Champions League: Dimata véél beter dan al de rest, verrassende Belg op plaats twee

Landry Dimata is nu actief bij Pafos, in de Cypriotische competitie. Maar hij kan zich ook laten zien in de Champions League. Deze week heeft hij zelfs indruk gemaakt op de UEFA, want niemand is sneller dan hem.

Door zich te kwalificeren voor de League Phase van de Champions League, kon Pafos zich een iets ambitieuzere transfermarkt veroorloven dan gebruikelijk. De Cypriotische leiding trok onder andere Landry Dimata aan, die een goed seizoen had bij Samsunspor in Turkije.

In Cyprus is de voormalige speler van Anderlecht en Oostende vaak basisspeler in de competitie, maar moet hij zich tevreden stellen met invalbeurten in de Champions League. Het moet gezegd worden dat het team het vrij goed doet, met alleen een nederlaag tegen Bayern München tot dusver.

Na een overwinning tegen Villarreal en gelijke spelen tegen Olympiakos en Kairat Almaty, behaalde Pafos een punt tegen Monaco, mede dankzij een krachtige kopbal van David Luiz, die op 38-jarige leeftijd nog steeds belangrijk kan zijn voor zijn team.

De snelheidspiek van Dimata doet stof opwaaien

Met zijn 86 minuten gespeeld in vijf wedstrijden, kan Dimata trots zijn dat hij aanvoerder is in een klassement gepubliceerd door de UEFA op hun officiële website, namelijk dat van de snelheid. Niemand sprintte sneller dan hij (39,6 km/u) in de CL dit seizoen. Snelheidsduivels zoals Nuno Mendes, Bradley Barcola, Kylian Mbappé of Jeremie Frimpong worden achtergelaten.

Sommigen vragen zich zelfs af of het kan kloppen. Terwijl zijn achtervolgers zich onderscheiden met tienden van een kilometer per uur, overtreft Landry Dimata zijn naaste concurrent op dat gebied (een zekere Loïs Openda) met 3,4 km/u. Opmerkelijk is dat de eerste speler in de Pro League (dus bij Club Brugge of Union) Carlos Forbs is, 17e met zijn snelheidspiek van 34,7 km/u.