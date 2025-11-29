Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"

Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"
Foto: © photonews

Cresus Kana is één van de grootste talenten van Anderlecht. De offensieve middenvelder is pas 13 jaar, wordt eind december 14, maar heeft al een indrukwekkende reputatie opgebouwd bij scouts en binnen de club. Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt, ook al zijn zijn ouders bescheiden.

Zelfs als Anderlecht U16 niet bovenaan eindigde in toernooien zoals de Algarve Cup, viel Cresus op. “Anderlecht U16 was maar vierde in de Algarve Cup, Cresus won wel de prijs voor beste speler van het toernooi", vertelt zijn vader Guéry in Het Nieuwsblad. Gelijkaardige erkenning kreeg hij ook in Abu Dhabi en andere tornooien.

Ondanks zijn jonge leeftijd neemt Cresus al een leidersrol op zich. “Hij is bij Anderlecht al de kapitein van de ploeg U16. Hij mist nog body, maar hij heeft vista en techniek", zegt Guéry. Het is duidelijk dat het talent van Cresus verder gaat dan alleen zijn techniek; zijn voetbalintelligentie valt op bij coaches en medespelers.

Mascotte van Anderlecht

Zijn liefde voor voetbal komt deels door zijn broers. “Hij ademt voetbal omdat zijn broers hem de passie doorgaven. Marco nam Cresus dikwijls mee in de kleedkamers", aldus Guéry. Cresus groeide zo op in een omgeving waar topvoetbal dagelijkse kost was, en dat blijkt uit zijn spelinzicht en zelfvertrouwen op het veld.

De jonge middenvelder is ook een echte clubmascotte. “Er is een filmpje van bij de U17 met Jérémy Doku, Eliot Matazo en Killian Sardella waar de piepjonge Cresus staat te dansen in hun vestiaire. In een sportwinkel kon hij ook precies aanduiden met welke schoenen Doku en co. speelden", vertelt zijn vader lachend.

Lees ook... Opvallende wending? 'Olivier Renard wil shoppen in Italië'Zelfs dit seizoen krijgt Cresus al een glimp van het hoogste niveau. “Ook dit seizoen pakt Marco zijn broertje al eens mee in de kleedkamer van de A-ploeg.” 

