Meningen over Antwerp lopen uiteen: dit hebben Boeckx en Boskamp te zeggen
Royal Antwerp FC trekt deze zondag naar Club Brugge met Faris Haroun als interim-coach. De nieuwe trainer Joseph Oosting komt pas maandag officieel in dienst van The Great Old. Wat mogen we van hem verwachten?

Joseph Oosting zal vanaf maandag de nieuwe coach zijn van Royal Antwerp FC. En dus neemt Faris Haroun de honneurs waar tegen Club Brugge dit weekend. Hij mocht dan ook voorbeschouwen op de wedstrijd tegen blauw-zwart.

Rest de vraag: krijgt Oosting daarna Antwerp opnieuw op de rails? "De club gaat niet vrijuit in de malaise", aldus Frank Boeckx in Kick-Off over de zaak. "Er zijn een paar spelers vertrokken heel laat in de transfer window."

Het kan alleen maar beter met Antwerp volgens Frank Boeckx

"Die zijn niet vervangen en dan begin je met een achterstand. Ze gaven een nieuwe, Belgische trainer een kans, maar dan moesten ze hem ook beschermen tot ze zich opnieuw konden gaan versterken - wat ook niet meer zolang is."

"De trainer die nu genoemd wordt, zal zich ook willen versterken. Het kan alleen maar beter: de resultaten zijn zo ondermaats geweest. Om dit seizoen nog te redden? De ambitie was top-6, dat zullen vijftien geweldige wedstrijden moeten worden."

Johan Boskamp ziet het somber in voor Antwerp

Lees ook... 🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangelJohan Boskamp ziet het in Het Belang van Limburg somberder in: "Ik denk ook niet dat het veel uitmaakt wie ze aanstellen als je ziet hoe weinig kwaliteit er nog in die kern is overgebleven."

"Als je al je beste spelers laat vertrekken, dan mag eender wie voor die groep gaan staan, maar dan zal het toch niet lukken. Ze hebben Stef Wils aan hun lot overgelaten. Negen kansen op tien dat het met deze nieuwe trainer ook gebeurt."

Volg Club Brugge - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (30/11).

