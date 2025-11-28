Faris Haroun neemt de honneurs waar: veelvuldige domper voor Antwerp tegen Club Brugge

Royal Antwerp FC moet dit weekend naar Club Brugge. Voor de nieuwe coach Oosting komt die wedstrijd nog te vroeg - hij zit nog niet op de bank. En dus mag assistent Faris Haroun de honneurs waarnemen.

Eerst het goede nieuws: Antwerp ziet Zeno Van Den Bosch uit ziekte terugkeren. Dat heeft Faris Haroun duidelijk gemaakt op zijn persconferentie in aanloop naar het duel op zondag tegen Club Brugge.

Veel spelers nog steeds onbeschikbaar bij Antwerp

Maar er is ook veel slecht nieuws: Vincent Janssen, Andreas Verstraeten, Mukhammadali Urinboev, Daam Foulon en Geoffry Hairemans zijn ook dit weekend nog niet beschikbaar.

En dat is ook het geval voor de 53-jarige coach Joseph Oosting. Die begint pas maandag aan zijn nieuwe job en dus is het aan Faris Haroun om dit weekend nog de honneurs waar te nemen.

Boodschap was meteen duidelijk voor Faris Haroun

“Die boodschap was van in het begin duidelijk. Voor mij is er niets veranderd. Het is voor mij nog geen ambitie om hoofdtrainer te zijn", aldus Haroun op zijn persconferentie volgens Het Laatste Nieuws.

Haroun vindt dat zijn mening over het ontslag van Stef Wils niet relevant is. De kopjes moeten nu vooral allemaal in dezelfde richting gaan wijzen. "We willen een ander Antwerp laten zien tegen Club Brugge. We willen punten pakken, want we staan niet waar we horen te staan in het klassement."