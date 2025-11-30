Belgische supporters trekken gezamenlijk aan de alarmbel: "Het is vijf voor twaalf"

Verschillende groepen supporters van Belgische clubs slaan alarm over de huidige situatie in het Belgische voetbal. In een gezamenlijke verklaring pleiten ze voor een grondige herziening van de organisatie van verplaatsingen naar uitwedstrijden.

De oproep komt in een periode van onzekerheid rond de Belgische competities. Afgelopen vrijdag bevestigde DAZN aan zijn abonnees dat het de wedstrijden tot het einde van het seizoen zal uitzenden, maar fans blijven sceptisch over de toekomst van live voetbal.

Biometrie, geolocatie en gezichtsherkenning

In hun verklaring stellen de supporters dat het Belgische voetbal “ziek” is. Ze hekelen dat supporters gestigmatiseerd worden en zich vaak voelen als proefkonijnen voor nieuwe veiligheids- en controlemethoden.

Specifiek wijzen de fans op het gebruik van biometrie, geolocatie en gezichtsherkenning, maar ook op beperkingen in hun bewegingsvrijheid tijdens wedstrijden. Volgens hen worden dergelijke maatregelen uiteindelijk uitgebreid naar de bredere samenleving.

Daarnaast klagen de supporters over de recente beperkingen bij uitwedstrijden. Het verplicht gebruik van combi-bussen, kleinere bezoekersvakken en verboden op bepaalde animatiematerialen maken het volgen van hun teams steeds moeilijker. Sommige supportersgroepen hebben al boycots aangekondigd, en meer zijn in voorbereiding.

De tribunes een stem geven

De oproep van de supporters richt zich aan clubs, de Belgische voetbalbond, de Pro League, supportersverenigingen, veiligheidsdiensten en burgemeesters. Het doel is een constructieve dialoog over de organisatie van verplaatsingen en de bredere plaats van supporters in het Belgische voetbal.

“Het is vijf voor twaalf", klinkt het in het statement. “Het is tijd om alle betrokken partijen aan tafel te brengen en de tribunes een stem te geven. Alleen de supporters houden het Belgische voetbal levendig. Laten we de cultuur van verplaatsingen behouden en de supporters de plaats geven die ze verdienen.”