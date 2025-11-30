Denis Odoi - die meteen record zette - kent een horrordebuut in Nederland

Denis Odoi - die meteen record zette - kent een horrordebuut in Nederland

enis Odoi had zich zijn debuut bij NAC Breda ongetwijfeld anders voorgesteld. In de degradatiekraker tegen Excelsior veroorzaakte de 37-jarige verdediger een penalty, goed voor het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0 verlies. Een valse start voor de ervaren Belg.

Odoi werd deze week nog verrassend binnengehaald door NAC om de verdedigerscrisis van Carl Hoefkens op te lossen. Met zijn basisplaats werd hij meteen de oudste veldspeler ooit die zijn debuut maakt in de Eredivisie. Maar zijn eerste wapenfeit draaide dus slecht uit.

Na afloop nam Odoi geen blad voor de mond over het cruciale moment. “De bal kwam heel traag en ik wachtte op de bal. Ik had hem eigenlijk moeten aanvallen. Hij had nooit bij de bal kunnen komen, dit is gewoon heel stom", klonk het bij ESPN, zichtbaar teleurgesteld.

Het begint op hockey te lijken

Ook kapitein Boy Kemper reageerde op de fase, al zag hij het anders. “Ik dacht eerst dat hij voor ons floot. Als je puur naar de feiten kijkt, is het een penalty, maar ik vind van niet. Wat kan een speler hier nou aan doen? Dan begint het net op hockey te lijken. Ik vind het discutabel.”

Bij Excelsior was de sfeer anders. Jerolldino Bergraaf, de negentienjarige die de fout uitlokte, straalde na afloop. “Ja, hier kon ik niet veel anders. Het is heel lekker dat er dan uiteindelijk ook nog een penaltymoment uitkomt", zei hij na het terugzien van de beelden.

Voor NAC dreigt het nu nog benauwder te worden: als Telstar zondag wint van Feyenoord, zakt de ploeg naar de laatste plaats. Hoefkens probeerde rustig te blijven, maar zag wel een probleem elders. "We missen scherpte en kwaliteit. Over het afmaken moeten we praten, want dit is niet genoeg. We moeten vertrouwen houden", besloot de trainer.

