Heeft Club Brugge spijt dat het Senne Lammens liet vertrekken? "Duidelijk dat hij een topkeeper zou worden"
Senne Lammens maakt momenteel indruk onder de kleuren van Manchester United, maar zijn weg naar de top begon  bij Club Brugge. Tussen 2014 en 2023 droeg hij de Blauw-Zwarte kleuren, maar een doorbraak bij de A-ploeg zat er nooit echt in.

In totaal kwam de jonge doelman slechts vier keer in actie voor het eerste team. Toch geloofde Brugge sterk in zijn talent. Hayk Milkon, voormalig assistent-trainer bij Club en tegenwoordig hoofdcoach bij Dender, benadrukt dat Lammens altijd opviel door zijn inzet en leergierigheid.

“Hij had een enorm potentieel. Tijdens de Covid-periode, toen collectieve trainingen niet mogelijk waren, was Senne een van de spelers die het meest trainden. Hij wilde altijd verbeteren", vertelt Milkon in een interview met het Manchester Evening News.

Het grote probleem voor Lammens in Brugge was de concurrentie. Simon Mignolet was lange tijd de vaste nummer één, waardoor Lammens moeilijk aan spelen toe kwam. “Het was zijn enige pech: Mignolet stond in doel. Voor Senne was het onmogelijk om als tweede doelman zijn ontwikkeling te blijven doorzetten. De juiste keuze was vertrekken naar Antwerp, waar hij fantastisch werk heeft geleverd en zich razendsnel aanpaste", aldus Milkon.

Concurrentie met Mignolet speelde hem parten

Nu Mignolet aan het einde van zijn carrière staat en Jackers geregeld de kans krijgt in Brugge, zou de club mogelijk spijt hebben van zijn vertrek. Milkon: “Het was voor iedereen duidelijk dat Senne een topdoelman was. Hij had perfect de rol van nummer één kunnen invullen. Het was gewoon niet mogelijk zolang Mignolet er was, maar zijn statistieken en kwaliteiten spraken boekdelen.”

Lees ook... LIVE Club Brugge-Antwerp: Recht Club de rug of kan Antwerp nog eens winnen in Jan Breydel?Lammens kreeg wel enkele kansen bij het eerste elftal van Club, maar enkele kleine fouten hielpen hem niet vooruit. “Hij kreeg zijn kans een paar keer en maakte 2 à 3 fouten, maar iedereen zag dat het een topdoelman was. Je kunt zo iemand niet blokkeren, hij moet spelen om verder te groeien", besluit Milkon.

