KV Mechelen-speler Benito Raman toont zich zelfkritisch en is hard voor zichzelf

Uiteraard had KV Mechelen vrijdag graag op een hoger niveau geacteerd. Benito Raman keek in de eerste plaats naar zichzelf: dat was best opvallend.

Op zich zou hij samen met Myron van Brederode en Lion Lauberbach een aardig aanvallend trio moeten kunnen vormen. Dat lukt bij momenten wel, maar Raman geeft toe dat het voor hen ook nog zoeken is naar de regelmaat. Afgelopen vrijdag presteerde KVM op aanvallend vlak teleurstellend. Raman was de gelegenheidskapitein, bij afwezigheid van de geschorste Hammar.

Hoe gaat hij er dan mee om als hij voelt dat het niet draait? "Ik probeer gewoon goed te coachen, de ploegmaats te zeggen dat ze de betere zijn en dit of dat moeten doen. Ik zou zeggen dat het niet aan mij is om de ploegmaats te zeggen wat hun taken zijn, maar misschien is het dat wél." Het is aangewezen dat dit toch even duidelijk gesteld wordt.

Benito Raman kijkt in de spiegel

Een speler heeft uiteraard meer recht van spreken als hij zelf bezig is aan een sterke prestatie. "Ik moet gewoon zelf top zijn en dat was ook niet het geval", is Raman hard voor zichzelf. "Het was bij de meesten niet scherp genoeg en daar hoor ik zelf ook bij." Het is accuraat wat hij zegt, maar zeker niet iedereen zou zo nadrukkelijk in de spiegel kijken.

Nochtans leek dit wel een type wedstrijd waar Raman zijn ding in zou kunnen doen. Standard dacht in de eerste plaats defensief, maar zeker in de eerste helft was er af en toe wel ruimte achter de verdediging. "Ik was niet top in het diep lopen. Mijn runs kwamen er niet uit", geeft de 31-jarige aanvaller toe. "Daar begint het bij." Lees ook wat Raman nog te vertellen had over de match tegen Standard.

Raman verzet zijn gedachten na overlijden vader

Lees ook... Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"›Hij laat ook weten dat het op persoonlijk vlak "ça va" met hem gaat. Het moeten geen gemakkelijke weken zijn geweest na het overlijden van zijn vader. "Ik sla me er wel door. Zolang ik hier ben en kan spelen, kan ik wel mijn gedachten verzetten."