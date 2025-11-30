Reactie KV Mechelen-speler Benito Raman toont zich zelfkritisch en is hard voor zichzelf

KV Mechelen-speler Benito Raman toont zich zelfkritisch en is hard voor zichzelf

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Uiteraard had KV Mechelen vrijdag graag op een hoger niveau geacteerd. Benito Raman keek in de eerste plaats naar zichzelf: dat was best opvallend.

Op zich zou hij samen met Myron van Brederode en Lion Lauberbach een aardig aanvallend trio moeten kunnen vormen. Dat lukt bij momenten wel, maar Raman geeft toe dat het voor hen ook nog zoeken is naar de regelmaat. Afgelopen vrijdag presteerde KVM op aanvallend vlak teleurstellend. Raman was de gelegenheidskapitein, bij afwezigheid van de geschorste Hammar.

Hoe gaat hij er dan mee om als hij voelt dat het niet draait? "Ik probeer gewoon goed te coachen, de ploegmaats te zeggen dat ze de betere zijn en dit of dat moeten doen. Ik zou zeggen dat het niet aan mij is om de ploegmaats te zeggen wat hun taken zijn, maar misschien is het dat wél." Het is aangewezen dat dit toch even duidelijk gesteld wordt.

Benito Raman kijkt in de spiegel

Een speler heeft uiteraard meer recht van spreken als hij zelf bezig is aan een sterke prestatie. "Ik moet gewoon zelf top zijn en dat was ook niet het geval", is Raman hard voor zichzelf. "Het was bij de meesten niet scherp genoeg en daar hoor ik zelf ook bij." Het is accuraat wat hij zegt, maar zeker niet iedereen zou zo nadrukkelijk in de spiegel kijken.

Nochtans leek dit wel een type wedstrijd waar Raman zijn ding in zou kunnen doen. Standard dacht in de eerste plaats defensief, maar zeker in de eerste helft was er af en toe wel ruimte achter de verdediging. "Ik was niet top in het diep lopen. Mijn runs kwamen er niet uit", geeft de 31-jarige aanvaller toe. "Daar begint het bij." Lees ook wat Raman nog te vertellen had over de match tegen Standard.

Raman verzet zijn gedachten na overlijden vader

Lees ook... Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"Hij laat ook weten dat het op persoonlijk vlak "ça va" met hem gaat. Het moeten geen gemakkelijke weken zijn geweest na het overlijden van zijn vader. "Ik sla me er wel door. Zolang ik hier ben en kan spelen, kan ik wel mijn gedachten verzetten." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
KV Mechelen
Benito Raman

Meer nieuws

Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"

Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"

15:15
4
Deze ex-club vindt het verschrikkelijk: "Topfitte Vanheusden zou in basis staan bij nationale ploeg"

Deze ex-club vindt het verschrikkelijk: "Topfitte Vanheusden zou in basis staan bij nationale ploeg"

06:30
1
Iedereen lachte toen Club Brugge 37 miljoen kreeg, maar het lachen vergaat hen intussen

Iedereen lachte toen Club Brugge 37 miljoen kreeg, maar het lachen vergaat hen intussen

09:00
Zware frustratie met arbitrage bij JPL-coach: "Ik zou graag refs op het niveau van de competitie hebben"

Zware frustratie met arbitrage bij JPL-coach: "Ik zou graag refs op het niveau van de competitie hebben"

08:40
3
Aad de Mos gelooft niet in Anderlecht en... Hasi: "Hubert is meer vakman dan Hasi"

Aad de Mos gelooft niet in Anderlecht en... Hasi: "Hubert is meer vakman dan Hasi"

08:20
1
Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau" Interview

Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau"

17:30
Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd" Interview

Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd"

16:30
1
Anderlecht baseert zich op data om te bewijzen dat ze dichter bij Union en Club komen

Anderlecht baseert zich op data om te bewijzen dat ze dichter bij Union en Club komen

06:00
Voormalige speler van Anderlecht en Rode Duivels bezig aan een wel heel opvallend avontuur in Italië

Voormalige speler van Anderlecht en Rode Duivels bezig aan een wel heel opvallend avontuur in Italië

07:00
Afgekeurd doelpunt was dé cruciale fase in #ZWACER: dit hebben spelers én coach te vertellen Reactie

Afgekeurd doelpunt was dé cruciale fase in #ZWACER: dit hebben spelers én coach te vertellen

23:30
1
Blessuregolf bij Standard: Euvrard geeft cruciale update over Daan Dierckx Interview

Blessuregolf bij Standard: Euvrard geeft cruciale update over Daan Dierckx

14:30
Club Brugge heeft andere keuze overwogen na vertrek van Mannaert: "Streelde mijn ego"

Club Brugge heeft andere keuze overwogen na vertrek van Mannaert: "Streelde mijn ego"

22:30
Jérémy Doku niet geprezen zoals Foden, maar ook niet de mantel uitgeveegd zoals Haaland door Guardiola

Jérémy Doku niet geprezen zoals Foden, maar ook niet de mantel uitgeveegd zoals Haaland door Guardiola

23:00
Matchwinnaar Ayensa stuurt duidelijke boodschap naar Euvrard: "Ik heb er de kwaliteiten voor" Interview

Matchwinnaar Ayensa stuurt duidelijke boodschap naar Euvrard: "Ik heb er de kwaliteiten voor"

13:30
2
🎥 JPL-coach weer niet te spreken over scheidsrechterlijke beslissingen: geef ook uw mening over deze penalty

🎥 JPL-coach weer niet te spreken over scheidsrechterlijke beslissingen: geef ook uw mening over deze penalty

21:20
🎥 KV Kortrijk leidersplaats ontzegd door parel, maar ook Beerschot-kritiek tegen DAZN op DAZN blijft bij

🎥 KV Kortrijk leidersplaats ontzegd door parel, maar ook Beerschot-kritiek tegen DAZN op DAZN blijft bij

22:00
1
Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden?

Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden?

21:00
3
Deze Belgische toptrainer voorspelt het nu al: "Kompany zal ons allemaal overtreffen"

Deze Belgische toptrainer voorspelt het nu al: "Kompany zal ons allemaal overtreffen"

21:40
Veel water, weinig golven: Zulte Waregem en Cercle Brugge serveren erg lauwe koffie

Veel water, weinig golven: Zulte Waregem en Cercle Brugge serveren erg lauwe koffie

20:09
KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

20:30
2
Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i

Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i

19:30
6
Pocognoli en Clement stunten: Belgische trainers schitteren in het buitenland

Pocognoli en Clement stunten: Belgische trainers schitteren in het buitenland

20:00
Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nog

Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nog

17:55
Vincent Kompany komt met Bayern met de schrik vrij tegen Alexander Blessin en heeft er dit over te zeggen

Vincent Kompany komt met Bayern met de schrik vrij tegen Alexander Blessin en heeft er dit over te zeggen

19:00
'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

18:30
'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'

'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'

18:00
Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag Reactie

Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag

17:09
1
Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd

Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd

17:00
Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"

Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"

16:15
6
Smaakmaker van Union waarschuwt Anderlecht: "Dat willen we zo houden"

Smaakmaker van Union waarschuwt Anderlecht: "Dat willen we zo houden"

15:30
Bayern en Kompany meteen op achterstand door ex-speler Standard!

Bayern en Kompany meteen op achterstand door ex-speler Standard!

16:00
Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is"

Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is"

15:00
1
🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest vervloekt de diepe dalen bij wisselvallig KV Mechelen Reactie

🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest vervloekt de diepe dalen bij wisselvallig KV Mechelen

28/11
15
Niet Jean, maar wel twee zonen Kindermans vanavond tegenover elkaar: "Zijn hart is te paars"

Niet Jean, maar wel twee zonen Kindermans vanavond tegenover elkaar: "Zijn hart is te paars"

14:45
Japanners OH Leuven passen zich aan, maar... de konbini's worden gemist

Japanners OH Leuven passen zich aan, maar... de konbini's worden gemist

14:15
Zware kritiek voor bestuur van Cercle Brugge: "Ik vind dat een gebrek aan respect"

Zware kritiek voor bestuur van Cercle Brugge: "Ik vind dat een gebrek aan respect"

13:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 13:30 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 16:00 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 19:15 STVV STVV

Nieuwste reacties

See you Essevee See you Essevee over Zware frustratie met arbitrage bij JPL-coach: "Ik zou graag refs op het niveau van de competitie hebben" poestexas poestexas over Aad de Mos gelooft niet in Anderlecht en... Hasi: "Hubert is meer vakman dan Hasi" Swakke25 Swakke25 over Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie" .. .. over Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is" André Coenen André Coenen over Deze ex-club vindt het verschrikkelijk: "Topfitte Vanheusden zou in basis staan bij nationale ploeg" theojana theojana over 🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden? André Coenen André Coenen over Matchwinnaar Ayensa stuurt duidelijke boodschap naar Euvrard: "Ik heb er de kwaliteiten voor" André Coenen André Coenen over Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd" Nelvafrel Nelvafrel over KV Kortrijk leidersplaats ontzegd door parel, maar ook Beerschot-kritiek tegen DAZN op DAZN blijft bij Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved