Ariel Jacobs verrast: "Ik heb geen goede wedstrijd van Romelu Lukaku bij de jeugd gezien"
Ariel Jacobs gaf de toen nog zeer jonge Romelu Lukaku al een kans op 16-jarige leeftijd. Een absoluut "wonderkind"? Ja en nee, herinnert de voormalig trainer van RSC Anderlecht zich nu.

Van 2007 tot 2012 was Ariel Jacobs coach van RSC Anderlecht en vestigde hij zich als een van de laatste opvallende figuren tijdens de paarse overheersingsperiode in de Jupiler Pro League. Met 2 Belgische landstitels, een Beker en een Supercup heeft hij meer succes gekend dan alle coaches die na hem kwamen.

Lukaku kreeg veel kritiek bij de reserven van Anderlecht

Jacobs gaf ook veel jonge talenten een kans, waaronder een zekere Romelu Lukaku, die in 2009 bij het eerste elftal kwam. Een fenomeen van vroege rijpheid: "Iedereen zegt nu dat hij het succes van Romelu al voorspelde toen hij 14, 12, 6 jaar was, of zelfs bij zijn geboorte... Ja, want los van zijn kwaliteiten als doelpuntenmaker had hij die mentaliteit en wilde hij bijleren. Hij was een perfectionist", herinnert Ariel Jacobs zich bij En Off.

"Maar dat kan ook een last zijn, en ik geloof dat dat op verschillende momenten in zijn carrière het geval is geweest voor Romelu. Ik moet zeggen dat we als staf bijna alle wedstrijden van het reserveteam zagen, we moeten er 90% van hebben gezien", vervolgt de ex-coach van RSCA.

Jacobs zag nooit een goede wedstrijd van Lukaku

"En ik geloof dat ik nooit een enkele echt goede wedstrijd van Romelu met het B-team heb gezien. Hij kreeg toen al veel kritiek. Maar als het erop aankwam om een doelpunt te maken, was hij er altijd, want hij had zijn neus voor de goal al."

Lees ook... Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel"Men herinnert zich inderdaad de ruwe beginjaren van Lukaku bij Anderlecht: fysiek zeer sterk, maar de jonge aanvaller werd bekritiseerd vanwege zijn technische beperkingen. Kritiek die vele jaren aanhield, vooral in de Premier League en bij de fans van de Rode Duivels. Vandaag lijkt het erop dat hij die critici eindelijk heeft weten te overtuigen...

