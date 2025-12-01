Nieuwe concurrent voor Coosemans? 'Anderlecht heeft Griek op verlanglijstje staan'

Anderlecht heeft Antonis Tsiftsis van PAOK op de transferlijst staan, zo meldt de Belgische journalist Sacha Tavolieri. De 26-jarige Griekse doelman heeft dit seizoen indruk gemaakt met sterke optredens in zowel de Griekse competitie als in Europese wedstrijden.

De Brusselaars zouden al contact hebben gelegd met PAOK om de mogelijkheden van een transfer te verkennen. Tsiftsis staat bovenaan het lijstje van Anderlecht voor het geval Colin Coosemans in de zomer zou vertrekken of mogelijk zelfs als concurrent.

Coosemans is momenteel de eerste doelman bij Anderlecht en heeft nog een contract tot 2027. De club is echter al in gesprek om hem te verlengen, aangezien zijn ervaring en stabiliteit achterin cruciaal zijn voor de ploeg.

Concurrent voor Coosemans of vervanger voor Kikkenborg?

Tweede doelman Mats Kikkenborg zou kunnen vertrekken als er een nieuwe keeper wordt aangetrokken. Dit opent de deur voor een nieuwe doelman en mogelijk een belangrijke rol te spelen als back-up of zelfs als uitdager van Coosemans.

Dit seizoen stond Tsiftsis al zeven keer onder de lat voor PAOK, waarin hij vier keer de nul hield. Zijn technische kwaliteiten en reflexen zouden een waardevolle aanvulling kunnen zijn voor de Brusselse defensie.

Met het oog op de toekomst wil Anderlecht de concurrentiepositie van hun doelmannen versterken en meer diepgang creëren achterin. De interesse in Tsiftsis toont aan dat de club actief op zoek is.