't Is meteen meer dan aanvankelijk verwacht: 'Met dit bod wil Aston Villa Nathan De Cat naar Engeland halen'

Nathan De Cat wordt met héél véél belangstelling gevolgd door clubs uit de grote Europese competities. Aston Villa lijkt de eerste club te worden die ook effectief met een formeel bod op de proppen komt.

De naam van Nathan De Cat staat op de lijst van iedere zichzelf respecterende grootmacht. Daarnaast informeerden al enkele clubs al naar de voorwaarden van de 17-jarige middenvelder bij RSC Anderlecht.

Bayern München polste via Vincent Kompany, vertegenwoordigers van Tottenham Hotspur hingen al aan de lijn met Olivier Renard en ook Brighton & Hove Albion polste via Belgische tussenpersonen.

Aston Villa verhoogt meteen cijfers

De Engelse media weten dat Aston Villa alles en iedereen te snel af wil zijn. We schreven enkele dagen geleden al dat The Lions momenteel een formeel bod voorbereiden om De Cat in januari naar Birmingham te halen.

Aston Villa is bereid om 30 miljoen euro op tafel te leggen en De Cat meteen voor de rest van het seizoen bij Anderlecht te stallen. Daarnaast is er sprake van een doorverkooppercentage dat twintig procent zou benaderen. In eerdere berichtgeving waren de cijfertjes een pak minder.

Gaat RSC Anderlecht dit bod in overweging nemen?

Al hebben nog steeds het voorgevoel dat Anderlecht géén interesse zal hebben. De Belgische recordkampioen wil De Cat nog minstens tot het einde van volgend seizoen in Brussel houden. En voor minder dan 35 miljoen euro zal de middenvelder ook al niet mogen vertrekken.