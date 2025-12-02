Antwerp is gewaarschuwd: "Dan kunnen we elke ploeg in België aan"

STVV zit in een sterke flow en won afgelopen weekend opnieuw na een knappe ommekeer op bezoek bij KAA Gent. Nu willen de Truienaars die lijn doortrekken in de Croky Cup, al wacht met Antwerp een lastige klus.

STVV doet het enorm goed dit seizoen en blijft presteren. De Truienaars wonnen afgelopen weekend opnieuw nadat het een knappe comeback realiseerde op het veld van KAA Gent (1-2).

Het gaat goed in de competitie, maar ze willen de lijn nu ook doortrekken in de Croky Cup. Woensdag gaat Sint-Truiden op bezoek bij Antwerp, waar Joseph Oosting op de bank zal zitten als nieuwe trainer. Voor STVV-coach Wouter Vrancken is dat geen cadeau.

"Dat maakte onze voorbereiding op deze wedstrijd natuurlijk moeilijker", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "We weten immers niet welke accenten hij op die korte tijd al heeft kunnen leggen. Maar wij moeten gewoon ons eigen spel blijven spelen, zoals we al het hele seizoen doen en zondag ook in Gent deden. Als we op die manier spelen, kunnen we elke ploeg in België aan."

Wouter Vrancken zal voor enkele nieuwe pionnen kiezen

Vrancken verklapte al dat hij wijzigingen zal doorvoeren, maar niet te veel. "We gaan ook zeker niet met een veredeld B-elftal spelen, want de beker is en blijft belangrijk voor ons."

Lees ook... STVV leeft op wolkjes, maar er is een kanttekening: "Dit is de volgende uitdaging"›"Er zullen dus niet heel veel wissels zijn, maar er zullen wel enkele nieuwe namen aan de aftrap staan. Wie? Dat zien jullie woensdag wel (lacht). Er zijn veel jongens die de voorbije maanden een goede indruk hebben gemaakt, zowel op training als tijdens de invalbeurten die ze kregen", besluit hij.