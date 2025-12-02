Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken

Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hein Vanhaezebrouck was bijzonder lovend voor Anderlecht na de gewonnen Brusselse derby. Vooral één speler sprong er voor hem uit: Nilson Angulo. Volgens de analist is de Colombiaan op korte tijd uitgegroeid tot een van de meest complete flankspelers in de competitie, zowel offensief als defensief.

Vanhaezebrouck ziet een duidelijk ander Anderlecht dan enkele maanden geleden. “Het is een strijdersploeg geworden, naar het beeld van Besnik Hasi als speler”, zegt hij in Het Nieuwsblad. De Europese uitschakeling en de zwakke seizoensstart deden pijn, maar volgens hem heeft het team sindsdien enorme stappen gezet in drive, honger en fysieke inzet.

Dat vertaalt zich ook in de topwedstrijden. Club Brugge werd volgens Vanhaezebrouck al “fysiek geneutraliseerd”, en tegen Union – een ploeg die net op dat vlak uitblinkt – was Anderlecht zelfs de betere. Hij wijst daarbij nadrukkelijk naar de keuzes van Hasi: Cvetkovic die blijft lopen, Bertaccini die overal opduikt en Hazard die opnieuw rent zoals in zijn beste dagen.

Op de flanken lag het verschil volgens de analist het duidelijkst. Vorig seizoen domineerde Union daar nog met Khalaili en Niang, maar tegen Anderlecht kwamen ze nergens. “Ze werden lamgelegd door Camara en Angulo”, stelde Vanhaezebrouck. Het is precies daar dat hij Angulo de grootste stappen ziet zetten.

Angulo beter dan Forbs

Opvallend: eind oktober vond Vanhaezebrouck nog dat Angulo “niet meer durfde aanvallen”, maar dat is volgens hem volledig omgekeerd. “Dat moet besproken zijn, want nadien ging hij opnieuw elke één-tegen-één aan. En ondertussen blijft hij bergen defensief werk verzetten.” Als hij in het buitenland sportief directeur zou zijn, richtte hij zijn blik nu niet op Forbs of Diakhon van Club Brugge, “maar op Angulo, wegens zijn impact”.

Vanhaezebrouck ziet bovendien nog marge voor groei bij zowel Angulo als Camara. Hij noemt het “de verdienste van Hasi en zijn staf” dat de flankspelers zich zo sterk ontwikkelen. Anderlecht voetbalt volgens hem nog niet iedereen weg, maar heeft wél de juiste formule gevonden en een ploeg die durft knokken en vooruitgaan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Nilson Angulo

Meer nieuws

Haalt Anderlecht oude bekende terug? Jeugdproduct én 29-voudig Rode Duivel reageert op mogelijke terugkeer

Haalt Anderlecht oude bekende terug? Jeugdproduct én 29-voudig Rode Duivel reageert op mogelijke terugkeer

07:00
Waarom niet alleen de analisten, maar ook Besnik Hasi niet wil zeggen dat Anderlecht een titelkandidaat is

Waarom niet alleen de analisten, maar ook Besnik Hasi niet wil zeggen dat Anderlecht een titelkandidaat is

21:00
Had Anderlecht een strafschop moeten krijgen tegen Union? Jonathan Lardot geeft het antwoord

Had Anderlecht een strafschop moeten krijgen tegen Union? Jonathan Lardot geeft het antwoord

23:00
1
Wilmots staat voor onmogelijke opdracht: Standard moét verkopen en moét versterken

Wilmots staat voor onmogelijke opdracht: Standard moét verkopen en moét versterken

06:30
🎥 Onur Cinel (Cercle Brugge) kan pret niet op in perszaal Zulte Waregem: "Beste analyse ooit"

🎥 Onur Cinel (Cercle Brugge) kan pret niet op in perszaal Zulte Waregem: "Beste analyse ooit"

06:00
OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup

OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup

22:00
1
Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans

Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans

18:20
1
Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière

Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière

18:00
1
Samuel Eto'o zet Marc Brys aan de deur vlak voor de start van de Afrika Cup, maar... onze landgenoot weet zelf van niets

Samuel Eto'o zet Marc Brys aan de deur vlak voor de start van de Afrika Cup, maar... onze landgenoot weet zelf van niets

22:30
2
't Is meteen meer dan aanvankelijk verwacht: 'Met dit bod wil Aston Villa Nathan De Cat naar Engeland halen'

't Is meteen meer dan aanvankelijk verwacht: 'Met dit bod wil Aston Villa Nathan De Cat naar Engeland halen'

19:40
2
OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

21:40
4
DAZN betaalde zoals verwacht niét, maar de move zorgt voor héél véél zenuwachtigheid bij profclubs én Parys

DAZN betaalde zoals verwacht niét, maar de move zorgt voor héél véél zenuwachtigheid bij profclubs én Parys

20:40
2
Anderlecht heeft meer nieuws over Marco Kana en Hasi lijkt nieuwe keuze te maken

Anderlecht heeft meer nieuws over Marco Kana en Hasi lijkt nieuwe keuze te maken

16:30
2
Waanzin! Voormalige spits uit Jupiler Pro League krijgt rake vuistslagen... van eigen fans

Waanzin! Voormalige spits uit Jupiler Pro League krijgt rake vuistslagen... van eigen fans

21:20
Niemand had iets door op Stamford Bridge: Chelsea-werknemer gaat met héél véél geld lopen

Niemand had iets door op Stamford Bridge: Chelsea-werknemer gaat met héél véél geld lopen

20:20
1
De balans na 6 op 33: "We hebben voor de coach gespeeld, hij is echt goed in zijn vak"

De balans na 6 op 33: "We hebben voor de coach gespeeld, hij is echt goed in zijn vak"

19:00
Héél goed nieuws uit Napels: 'Rode Duivel is een pak vroeger dan verwacht fit én viert zondag zijn terugkeer'

Héél goed nieuws uit Napels: 'Rode Duivel is een pak vroeger dan verwacht fit én viert zondag zijn terugkeer'

20:00
1
Manchester City gaat voor dure stunt: 'Deze speler wil Pep Guardiola er in januari absoluut bij'

Manchester City gaat voor dure stunt: 'Deze speler wil Pep Guardiola er in januari absoluut bij'

19:20
Nog eentje: DR Congo verleidt opnieuw Belgisch talent

Nog eentje: DR Congo verleidt opnieuw Belgisch talent

18:50
1
Kopzorgen bij Standard worden groter: tweede degradatie dreigt

Kopzorgen bij Standard worden groter: tweede degradatie dreigt

18:40
1
Anderlecht speelt dan toch Europees dit seizoen dankzij... Club Brugge

Anderlecht speelt dan toch Europees dit seizoen dankzij... Club Brugge

13:00
Was Mignolet wel helemaal fit? Wat bijna niemand zag tijdens die eerste helft

Was Mignolet wel helemaal fit? Wat bijna niemand zag tijdens die eerste helft

15:30
Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen

Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen

16:00
10
Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet)

Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet)

17:40
"Sinds Vincent Kompany er is, moeten de journalisten weer echt werken"

"Sinds Vincent Kompany er is, moeten de journalisten weer echt werken"

17:20
Nieuwe concurrent voor Coosemans? 'Anderlecht heeft Griek op verlanglijstje staan'

Nieuwe concurrent voor Coosemans? 'Anderlecht heeft Griek op verlanglijstje staan'

15:15
🎥 Na de absurde vuurwerkshow... Ajax weet hoe fans ton vuurwerk in het stadion kregen en straft ze

🎥 Na de absurde vuurwerkshow... Ajax weet hoe fans ton vuurwerk in het stadion kregen en straft ze

17:00
2
Veel lof voor Anderlecht en vooral Hasi, ondanks hele tweede helft in de verdediging: "Is ook een kwaliteit"

Veel lof voor Anderlecht en vooral Hasi, ondanks hele tweede helft in de verdediging: "Is ook een kwaliteit"

12:41
Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit"

Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit"

14:30
27
Beerschot in een diepe rouw na plots overlijden

Beerschot in een diepe rouw na plots overlijden

14:15
5
Peter Vandenbempt laat zich uit over RSC Anderlecht

Peter Vandenbempt laat zich uit over RSC Anderlecht

12:00
Cercle Brugge moet het zonder sterkhouder doen tegen Standard

Cercle Brugge moet het zonder sterkhouder doen tegen Standard

13:45
4
Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."

Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."

11:20
6
Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman

Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman

13:30
4
Wil u tickets bemachtigen voor het WK? Dit is uw beste kans: voetbalbond geeft meer uitleg

Wil u tickets bemachtigen voor het WK? Dit is uw beste kans: voetbalbond geeft meer uitleg

14:00
Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

10:30
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen André Coenen André Coenen over Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit" Stigo12 Stigo12 over Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans Stigo12 Stigo12 over Héél goed nieuws uit Napels: 'Rode Duivel is een pak vroeger dan verwacht fit én viert zondag zijn terugkeer' Stigo12 Stigo12 over OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken Stigo12 Stigo12 over OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup André Coenen André Coenen over OFFICIEEL: Samuel Eto'o zet Marc Brys aan de deur... vlak voor de start van de Afrika Cup Dave79 Dave79 over Had Anderlecht een strafschop moeten krijgen tegen Union? Jonathan Lardot geeft het antwoord Jeroentanesy Jeroentanesy over FCV Dender EH - Standard: - Jeroentanesy Jeroentanesy over K Beerschot VA - La Louvière: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved