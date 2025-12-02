Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken

Hein Vanhaezebrouck was bijzonder lovend voor Anderlecht na de gewonnen Brusselse derby. Vooral één speler sprong er voor hem uit: Nilson Angulo. Volgens de analist is de Colombiaan op korte tijd uitgegroeid tot een van de meest complete flankspelers in de competitie, zowel offensief als defensief.

Vanhaezebrouck ziet een duidelijk ander Anderlecht dan enkele maanden geleden. “Het is een strijdersploeg geworden, naar het beeld van Besnik Hasi als speler”, zegt hij in Het Nieuwsblad. De Europese uitschakeling en de zwakke seizoensstart deden pijn, maar volgens hem heeft het team sindsdien enorme stappen gezet in drive, honger en fysieke inzet.

Dat vertaalt zich ook in de topwedstrijden. Club Brugge werd volgens Vanhaezebrouck al “fysiek geneutraliseerd”, en tegen Union – een ploeg die net op dat vlak uitblinkt – was Anderlecht zelfs de betere. Hij wijst daarbij nadrukkelijk naar de keuzes van Hasi: Cvetkovic die blijft lopen, Bertaccini die overal opduikt en Hazard die opnieuw rent zoals in zijn beste dagen.

Op de flanken lag het verschil volgens de analist het duidelijkst. Vorig seizoen domineerde Union daar nog met Khalaili en Niang, maar tegen Anderlecht kwamen ze nergens. “Ze werden lamgelegd door Camara en Angulo”, stelde Vanhaezebrouck. Het is precies daar dat hij Angulo de grootste stappen ziet zetten.

Angulo beter dan Forbs

Opvallend: eind oktober vond Vanhaezebrouck nog dat Angulo “niet meer durfde aanvallen”, maar dat is volgens hem volledig omgekeerd. “Dat moet besproken zijn, want nadien ging hij opnieuw elke één-tegen-één aan. En ondertussen blijft hij bergen defensief werk verzetten.” Als hij in het buitenland sportief directeur zou zijn, richtte hij zijn blik nu niet op Forbs of Diakhon van Club Brugge, “maar op Angulo, wegens zijn impact”.

Vanhaezebrouck ziet bovendien nog marge voor groei bij zowel Angulo als Camara. Hij noemt het “de verdienste van Hasi en zijn staf” dat de flankspelers zich zo sterk ontwikkelen. Anderlecht voetbalt volgens hem nog niet iedereen weg, maar heeft wél de juiste formule gevonden en een ploeg die durft knokken en vooruitgaan.