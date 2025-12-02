Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel

Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel
Foto: © photonews

Zulte Waregem staat voor een loodzware opdracht in de achtste finales van de Belgische Beker: een trip naar landskampioen Union SG. Trainer Sven Vandenbroeck schuift zijn eerdere plannen bij en past zijn rotatie toch minder drastisch toe dan aangekondigd.

De Belgische Beker is terug met enkele leuke affiches deze week. Zulte Waregem mag in de achtste finales meteen op bezoek bij landskampioen Union SG. Trainer Sven Vandenbroeck verklapte dat hij toch niet 80% van zijn ploeg zal laten staan, zoals hij zei op de persconferentie na de match tegen Cercle Brugge.

Vandenbroeck tempert rotatieplannen richting Union

"Dat is misschien iets te veel, ik was toen allicht net wat te enthousiast", begon de coach bij Het Nieuwsblad. "Wellicht zal iets meer dan de helft van de spelers blijven staan. Vooral ook omdat ik in functie van Union keuzes wil maken."

Vandenbroeck heeft zijn toekomstige tegenstander al goed geanalyseerd. "Union is een ploeg die al jarenlang resultaten neerzet, ongeacht de spelers die ze opstellen. Op Galatasaray konden ze hun favoriete spelletje, de tegenaanval, hanteren, terwijl ze op Anderlecht al snel moesten achtervolgen."

Maar de Brusselaars komen uit een moeilijk weekend, want ze verloren met 1-0 van Anderlecht. "Het resultaat in de Brusselse derby was minder, maar denk vooral niet dat ze niet gemotiveerd waren", benadrukt Vandenbroeck.

Was er geen moeilijkere loting mogelijk?

Hij zegt dat Union het mogelijk als een rotatiematch ziet. Dit weekend spelen ze tegen KAA Gent en volgende week volgt het CL-duel met Marseille. "Toch is Union voor ons wellicht de moeilijkste loting denkbaar, want zij zitten als ploeg het best in elkaar en zijn moeilijk te verslaan. Bovendien verkeren wij niet in dezelfde periode als pakweg een maand geleden", besluit de Zulte Waregem-coach.

Volg Union SG - Zulte Waregem live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (03/12).

