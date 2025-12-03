David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken

Union SG wil zich na de pijnlijke nederlaag in de Brusselse derby herpakken in de beker tegen Zulte Waregem. Coach David Hubert blikte nog eens terug op wat er volgens hem misliep tegen Anderlecht.

Union SG staat voor een bekerduel tegen Zulte Waregem. In aanloop naar de wedstrijd kwam coach David Hubert nog eens terug op de nederlaag in de Brusselse derby. Anderlecht won zondagavond na een doelpunt van Angulo.

Hubert zag dat het vooral aan de zwakte van zijn eigen ploeg lag. "We verloren van onszelf, niet omdat de tegenstander beter was. In dat laatste geval zou ik de nederlaag kunnen accepteren, maar in dit geval niet", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Union wil doorstoten in de beker na derbynederlaag

"Wat we voelden na de wedstrijd op Anderlecht willen we niet nog eens voelen. We moeten leren uit onze fouten. De spelers zijn er zich alleszins van bewust dat we van onszelf verloren hebben. We waren niet op niveau, en zelfs dan creëer je meer kansen, maar scoor je toch niet", gaat hij verder.

Volgens hem gaf Union niet veel weg. "Voor mij is de gemiste kans van Raul bijvoorbeeld een grotere kans dan die waaruit Angulo scoort. Het was absoluut geen match om te verliezen, maar we hebben het toch gedaan. Van onszelf."

Lees ook... Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel›Nu krijgt Union de kans om de draad weer op te pakken tegen Essevee. Dit weekend volgt nog een competitiewedstrijd tegen KAA Gent en volgende spelen de Brusselaars in de Champions League tegen Marseille.