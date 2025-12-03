Hij raakte geblesseerd tijdens de warming-up tegen Anderlecht: David Hubert geeft update

Union SG wil zich graag snel gaan herstellen na de nederlaag tegen Anderlecht. Sofiane Boufal zou bij de selectie moeten zitten voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem in de Beker van België. Hij raakte dit weekend nog geblesseerd tijdens de opwarming.

Sofiane Boufal speelt de laatste seizoenen weinig bij Union. Dit seizoen noteerde hij zelfs nog geen enkele basisplaats. Zijn technische kwaliteiten zijn nuttig om aan het einde van de wedstrijd wat beheersing te brengen. Maar tegen Anderlecht kon hij niet invallen.

Meer angst dan schade?

De Marokkaanse international raakte geblesseerd terwijl hij zich langs de zijlijn aan het opwarmen was. Zijn aanwezigheid voor de wedstrijd van woensdagavond leek dus onzeker. Maar David Hubert stelde gerust over zijn toestand tijdens de persconferentie.

"Hij voelde pijn in zijn enkel. Het leek ons te risicovol om hem te laten invallen. Maar hij heeft kunnen trainen. Laten we hopen dat er geen reactie komt", verklaarde de coach van Union SG geciteerd door Le Soir.

Kan hij spelen tegen Zulte Waregem?

En zo komt er een extra optie tot zijn beschikking, hoewel voorzichtigheid Hubert zou kunnen weerhouden om Boufal te laten starten. Er worden meerdere wissels verwacht in de basiself om sommige kernspelers te ontlasten, en de gelegenheid had mooi geweest om Boufal opnieuw in te zetten.

