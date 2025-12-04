Reactie Mechele in tegenstelling tot Hayen scherp voor de media en de kritiek: "Jullie schrijven dat het crisis is"

Mechele in tegenstelling tot Hayen scherp voor de media en de kritiek: "Jullie schrijven dat het crisis is"
Foto: © photonews

Brandon Mechele heeft met zijn ploegmaats geantwoord op de kritiek die ze te verwerken kregen. Club Brugge heeft zich bij de laatste acht in de beker geschaard.

Dat was meer dan welkom na de nederlagen tegen Sporting Lissabon en Antwerp. Mechele kreeg de vraag of hij de kritiek terecht vond. "Neen. Oké, het kan wel nog altijd beter. Als het minste zo uitvergroot wordt in de media, begint dat te leven. Dan wordt er meer kritiek gegeven van buitenaf. Er zit beterschap in ons spel, daar moeten we ons aan optrekken."

Voor Mechele is het belangrijk om de rangen te sluiten. "We moeten ons niets aantrekken van wat jullie graag schrijven of waar jullie graag over spreken", sneert hij. "Onder druk staan, dat is Club Brugge. Als je een keer verliest, zit de media er meteen bovenop. We blijven verder werken. Dit is een belangrijke overwinning. De beker is een doel en we gaan een ronde verder."

Mechele vindt de kritiek overdreven

De verdediger vond het een brug te ver dat het woord 'crisis' er werd bijgehaald. "Kijk, je verliest een keer in de Champions League en een keer in de competitie, en het is crisis. Dat zeggen of schrijven jullie. Wij zijn daar niet mee bezig. Wij doen gewoon elke dag ons uiterste best om beter te worden. De competitie is nog lang, we zijn goed bezig."

Opvallend genoeg reageerde zijn trainer minder gepikeerd op de kritiek. "Er werd de laatste week heel negatief over ons gesproken. Ik ben daar heel nuchter in. Als het positief is, wordt er ook heel positief over ons geschreven. Dan accepteer ik ook dat we eens negatief belicht worden. We spelen veel wedstrijden en er is een opeenstapeling geweest van veel dingen."

Hayen spreekt vaak met het bestuur

Lees ook... Romeo Vermant in Leuven afgevoerd met hersenschudding: dit heeft Club Brugge te zeggen over zijn toestandHayen beseft dat de druk constant aanwezig is. "We moeten elke wedstrijd winnen. Voor mij is het belangrijkste dat je een ploeg gezien hebt die wou winnen. Ik heb heel veel contact met het management. We spreken de dingen door. Ik had niet het gevoel dat er extra druk was, omdat het bestuur de situatie heel goed kent en daar heel goed mee omgaat."

