Antwerp ziet investering van drie jaar geleden eindelijk renderen: "Het vertrouwen was niet meer hetzelfde"

Het juweel glanst eindelijk op de Bosuil. Drieënhalf jaar na zijn komst bij Antwerp lost Christopher Scott (23) eindelijk het potentieel in dat ooit aan hem werd toegedicht. Het voormalige talent van Bayern München werkte zich eigenhandig uit de vergetelheid.

Scott arriveerde in de zomer van 2022 met een stevig verwachtingspatroon. Afkomstig van Bayern München werd hij meteen bestempeld als een ‘grote’ transfer. “De mensen verwachtten veel van mij”, blikt hij terug in GvA. “Ik kwam van Bayern, dat schept automatisch verwachtingen.”

Die belofte kwam er lange tijd niet uit. Scott belandde in de schaduw van ervaren pionnen en zag later ook jongere middenvelders het overnemen. Blessures maakten het extra moeilijk. “Dat was mentaal zwaar”, geeft hij toe. “Ik ben een binnenvetter. Ik zal mijn emoties eerder opkroppen dan ze tonen.”

Scott heeft op geen enkel moment geklaagd

Bij de start van dit seizoen leek zijn verhaal bij Antwerp zelfs geschreven. In de eerste competitiewedstrijden haalde hij de selectie niet. “Het vertrouwen was niet meer zoals vroeger”, klinkt het eerlijk. “Ik begreep dat ook, gezien de situatie.”

Een vertrek kwam er nochtans niet. “Geen enkele keer ben ik met tegenzin naar training gekomen”, benadrukt Scott. “Ik ben geen klager. Ik kreeg mijn kans en heb die gegrepen.” Dat gebeurde op een verrassende plek, als linkerwingback. “Die positie had ik nog nooit gespeeld, maar ze ligt me.”

Scott speelt nu ook voor zijn toekomst, met een contract dat eind juni afloopt. “Ik ben hier graag en wil graag blijven”, besluit hij. “Maar na alles wat ik heb meegemaakt, wil ik vooral deze vorm zo lang mogelijk vasthouden.”