Cornelis vol ambitie voor clash met Club Brugge: "We zijn geen kleine club"

Dinsdagavond ontvangt Sporting Charleroi Club Brugge in de kwartfinale van de Beker van België. Hans Cornelis heeft maandag tijdens een persconferentie zijn verhaal gedaan voorafgaand aan de terugkeer van de Zebra's in competitie.

De trainer heeft zich in eerste instantie uitgesproken over het einde van de stage in Turkije over het einde van de stage in Turkije en gaf nieuws over Patrick Pflücke na diens ziekte: "We hebben zaterdag een goede reis gemaakt, maar het moeilijkste was ons aan te passen aan het klimaat, omdat het zondag echt heel koud was."

"We trainden op kunstgras, maar vanaf morgen zal het voorbij zijn, we zullen normale temperaturen rond de acht graden terugvinden. Alles is goed verlopen, dat is belangrijk voor het team. En met Patrick gaat het goed, hij trainde gisteren en vandaag, dus er is geen probleem voor hem."

Wat wordt de sleutel tegen Club Brugge?

Club Brugge zal uiteraard een zware dobber zijn voor de Zebra's. Wat wordt de sleutel van de wedstrijd tegen de kampioen van de Belgische beker? "Het is moeilijk te zeggen, maar ja, het is een groot team, misschien een van de besten van België. Gelukkig spelen we thuis, en dat is een voordeel."

"Met ons publiek denk ik dat we iets hebben opgebouwd voor de winterstop, met onze drie laatste wedstrijden. We zullen morgen de steun van de supporters nodig hebben. Mijn team is klaar, en we geloven dat we iets kunnen doen", vervolgde hij.

Wie zal in het doel staan?

Mohamed Koné heeft zijn terugkeer gemaakt na de uitschakeling van Ivoorkust op de Afrika Cup. Zou hij al in het doel staan op dinsdagavond? "Ik ben erg blij dat hij zo snel terug is. Hij was gisteren in Parijs en heeft zich vandaag al aangesloten. Dat toont zijn verlangen om hier, bij ons, te zijn. Maar we hebben al deze weken voorbereid met Martin (Delavallée), dus als ik Momo meteen in het doel zet, verlies ik ook spelers. Dat is niet mijn stijl. Vanaf woensdag zal de concurrentie weer oplaaien, en het zal aan mij zijn om een keuze te maken."

Lees ook... Club Brugge bereidt zich voor op vertrek sterkhouder: zomertarget weer in beeld

Hans Cornelis heeft een goede kennis van de competitie die hij als speler heeft gewonnen: "De Beker is altijd een aparte competitie. Als het een heen-en terugwedstrijd was, zou het misschien moeilijker zijn, maar in één wedstrijd, thuis, moet je altijd erin geloven. En met de steun van onze supporters kan dat het verschil maken. We zijn geen kleine club, ik wil dat veranderen."

Volg Charleroi - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

