Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen

De uitreiking van de Gouden Schoen blijft onderwerp van discussie. Karl Vannieuwkerke geeft in een uitgebreide reactie zijn visie op de gang van zaken. Hij richt zich daarbij rechtstreeks tot Christos Tzolis.

Kritiek op de aanpak van de organisatie

Vannieuwkerke benadrukt dat een kleine groep al vroeg op de hoogte was van de uitslag. “De plottwist is in de hand gewerkt door zij die de uitslag al een tijd kenden”, schrijft hij in de Krant van West-Vlaanderen.

Hij stelt dat het niet meer van deze tijd is om iemand wekenlang te laten geloven dat hij favoriet is, terwijl intern al duidelijk is dat de trofee naar een ander gaat. Volgens hem werd Tzolis zo in een kwetsbare positie geplaatst. Hij verwijst naar de manier waarop de spanning rond de verkiezing wordt opgebouwd.

“Een handvol mensen kent de uitslag zodra de stemmen van de tweede ronde zijn geteld.” Diezelfde groep bepaalt volgens hem hoe de berichtgeving eruitziet en wie als favoriet wordt neergezet. Hij klinkt dat Tzolis bewust werd gebruikt om spanning te creëren. “Zij hebben jou eruit gepikt als zoenoffer voor een spannende show.”

Bang van Hans Vanaken

Vannieuwkerke merkt op dat ook andere spelers in die rol hadden kunnen belanden. Hij verwijst naar Hans Vanaken, die als tweede eindigde in de eindstand. Toch werd volgens hem bewust gekozen voor een andere aanpak. De reputatie van Vanaken zou daarbij een rol hebben gespeeld. “De angst voor het monument Vanaken is daarvoor te groot.”

De journalist wijst erop dat de berichtgeving in de weken voorafgaand aan het gala de verwachtingen verder heeft opgedreven. “In ieder artikel werd je nog wat meer naar voren geschoven als topfavoriet.” Tijdens de stage in Marbella zou de druk nog zijn toegenomen, waarna de ontknoping voor extra ontgoocheling zorgde.



Vannieuwkerke is bijzonder streng voor de organisatie. “In tijden waarin het begrip mentaal welzijn zo vaak wordt opgevoerd, mogen zij die al weten dat je niet hebt gewonnen je weken laten geloven dat er niemand anders dan jij kan winnen. Om de trofee daarna toch aan iemand anders uit te reiken. Want dat is wat is gebeurd, beste Christos”, besluit hij.