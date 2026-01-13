Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen

Karl Vannieuwkerke spaart zijn kritiek niet en doet boekje open over de Gouden Schoen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De uitreiking van de Gouden Schoen blijft onderwerp van discussie. Karl Vannieuwkerke geeft in een uitgebreide reactie zijn visie op de gang van zaken. Hij richt zich daarbij rechtstreeks tot Christos Tzolis.

Kritiek op de aanpak van de organisatie

Vannieuwkerke benadrukt dat een kleine groep al vroeg op de hoogte was van de uitslag. “De plottwist is in de hand gewerkt door zij die de uitslag al een tijd kenden”, schrijft hij in de Krant van West-Vlaanderen.

Hij stelt dat het niet meer van deze tijd is om iemand wekenlang te laten geloven dat hij favoriet is, terwijl intern al duidelijk is dat de trofee naar een ander gaat. Volgens hem werd Tzolis zo in een kwetsbare positie geplaatst. Hij verwijst naar de manier waarop de spanning rond de verkiezing wordt opgebouwd.

“Een handvol mensen kent de uitslag zodra de stemmen van de tweede ronde zijn geteld.” Diezelfde groep bepaalt volgens hem hoe de berichtgeving eruitziet en wie als favoriet wordt neergezet. Hij klinkt dat Tzolis bewust werd gebruikt om spanning te creëren. “Zij hebben jou eruit gepikt als zoenoffer voor een spannende show.”

Bang van Hans Vanaken

Vannieuwkerke merkt op dat ook andere spelers in die rol hadden kunnen belanden. Hij verwijst naar Hans Vanaken, die als tweede eindigde in de eindstand. Toch werd volgens hem bewust gekozen voor een andere aanpak. De reputatie van Vanaken zou daarbij een rol hebben gespeeld. “De angst voor het monument Vanaken is daarvoor te groot.”

De journalist wijst erop dat de berichtgeving in de weken voorafgaand aan het gala de verwachtingen verder heeft opgedreven. “In ieder artikel werd je nog wat meer naar voren geschoven als topfavoriet.” Tijdens de stage in Marbella zou de druk nog zijn toegenomen, waarna de ontknoping voor extra ontgoocheling zorgde.

Lees ook... LIVE: Club Brugge heeft nog een halfuur om het recht te zetten in Charleroi!

Vannieuwkerke is bijzonder streng voor de organisatie. “In tijden waarin het begrip mentaal welzijn zo vaak wordt opgevoerd, mogen zij die al weten dat je niet hebt gewonnen je weken laten geloven dat er niemand anders dan jij kan winnen. Om de trofee daarna toch aan iemand anders uit te reiken. Want dat is wat is gebeurd, beste Christos”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Charleroi
Club Brugge
Christos Tzolis
Hans Vanaken
Ardon Jashari

Meer nieuws

LIVE: Club Brugge heeft nog een halfuur om het recht te zetten in Charleroi! Live

LIVE: Club Brugge heeft nog een halfuur om het recht te zetten in Charleroi!

21:53
Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd

Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd

11:40
14
'Philippe Clément en Norwich denken aan voormalige Club Brugge-ster'

'Philippe Clément en Norwich denken aan voormalige Club Brugge-ster'

19:00
LIVE: La Louvière laat zich niet doen op de Bosuil Live

LIVE: La Louvière laat zich niet doen op de Bosuil

21:51
Ardon Jashari zoekt toenadering tot Club Brugge na transfersaga: "Elkaar in de armen sluiten"

Ardon Jashari zoekt toenadering tot Club Brugge na transfersaga: "Elkaar in de armen sluiten"

07:20
4
"Mensen verklaarden ons zot": Rik De Mil wil beproefde formule toepassen bij KAA Gent

"Mensen verklaarden ons zot": Rik De Mil wil beproefde formule toepassen bij KAA Gent

21:40
"Ze zullen er geld tegenaan gooien": KV Kortrijk droomt nog niet van promotie

"Ze zullen er geld tegenaan gooien": KV Kortrijk droomt nog niet van promotie

21:20
Cornelis vol ambitie voor clash met Club Brugge: "We zijn geen kleine club"

Cornelis vol ambitie voor clash met Club Brugge: "We zijn geen kleine club"

13:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Audoor - Guiagon - Boufal - Van Der Brempt - Faes - Pocognoli

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/01: Audoor - Guiagon - Boufal - Van Der Brempt - Faes - Pocognoli

20:00
'Beerschot wil uitpakken met speler van Club Brugge'

'Beerschot wil uitpakken met speler van Club Brugge'

20:00
Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af

Niet voor februari: Colin Coosemans wacht transfermercato van Anderlecht af

20:40
Club Brugge bereidt zich voor op vertrek sterkhouder: zomertarget weer in beeld

Club Brugge bereidt zich voor op vertrek sterkhouder: zomertarget weer in beeld

12:00
'Nu versterking officieel is: Nederlandse interesse voor Rasmussen'

'Nu versterking officieel is: Nederlandse interesse voor Rasmussen'

20:20
Kaye Furo legt uit waarom hij Club Brugge verliet voor Brentford

Kaye Furo legt uit waarom hij Club Brugge verliet voor Brentford

17:20
'Club Brugge denkt aan Zweeds toptalent maar krijgt meteen concurrentie van PSV'

'Club Brugge denkt aan Zweeds toptalent maar krijgt meteen concurrentie van PSV'

17:40
'Andere JPL-club wil Deense verdediger waarop Westerlo officieel bod deed'

'Andere JPL-club wil Deense verdediger waarop Westerlo officieel bod deed'

19:40
📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie

📷 OFFICIEEL Rode Duivel trekt naar de Franse competitie

19:20
Waarom Cercle Brugge van zijn filosofie afweek: ze spelen alles of niets

Waarom Cercle Brugge van zijn filosofie afweek: ze spelen alles of niets

18:40
2
Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen'

Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen'

18:20
1
DONE DEAL: Dender haalt broodnodige versterking in huis in operatie redding

DONE DEAL: Dender haalt broodnodige versterking in huis in operatie redding

17:50
2
Opsteker voor KRC Genk, dat versnelling hoger schakelt richting Zulte Waregem

Opsteker voor KRC Genk, dat versnelling hoger schakelt richting Zulte Waregem

18:00
Nieuwe uitdaging lonkt: ex-Club Brugge-speler kan weg uit Serie A

Nieuwe uitdaging lonkt: ex-Club Brugge-speler kan weg uit Serie A

15:30
OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor

17:00
3
'Done deal: JPL-club verrast en haalt speler in huis na achttien maanden zonder voetbal'

'Done deal: JPL-club verrast en haalt speler in huis na achttien maanden zonder voetbal'

16:45
Na opvallende exit bij Union: Boufal heeft nieuwe uitdaging beet

Na opvallende exit bij Union: Boufal heeft nieuwe uitdaging beet

16:30
"Ik ga ervan uit dat hij vertrekt": Antwerp maakt zich op voor miljoenendeal, coach Oosting reageert

"Ik ga ervan uit dat hij vertrekt": Antwerp maakt zich op voor miljoenendeal, coach Oosting reageert

15:00
3
CIES publiceert nieuwe marktwaardes: dit is de duurste JPL-speler

CIES publiceert nieuwe marktwaardes: dit is de duurste JPL-speler

13:30
6
De fans zullen het graag horen: Genk-coach Nicky Hayen stelt héél duidelijke eis voor zijn spelers

De fans zullen het graag horen: Genk-coach Nicky Hayen stelt héél duidelijke eis voor zijn spelers

16:00
Het grootste en meest langdurige probleem van Anderlecht: oplossing ligt niet voor de hand

Het grootste en meest langdurige probleem van Anderlecht: oplossing ligt niet voor de hand

14:40
'KVC Westerlo heeft opvolger Rommens in het vizier, maar stuit op stevige weerstand'

'KVC Westerlo heeft opvolger Rommens in het vizier, maar stuit op stevige weerstand'

15:15
2
Opnieuw een schot in de roos? Union SG stelt tweede wintertransfer officieel voor

Opnieuw een schot in de roos? Union SG stelt tweede wintertransfer officieel voor

14:20
Bij Standard is versterking niet de enige prioriteit: deze twee vertrekkers kunnen alles veranderen Analyse

Bij Standard is versterking niet de enige prioriteit: deze twee vertrekkers kunnen alles veranderen

14:00
Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent

Rode Duivel in heel moeilijke situatie door... ex-speler van KAA Gent

12:20
1
'Done deal: Sébastien Pocognoli versterkt zich met opvallende Rode Duivel bij Monaco'

'Done deal: Sébastien Pocognoli versterkt zich met opvallende Rode Duivel bij Monaco'

13:00
3
"Dit is niet normaal": Vincent Kompany spreekt klare taal na nieuwe Bayern-show

"Dit is niet normaal": Vincent Kompany spreekt klare taal na nieuwe Bayern-show

12:40
Beerschot mikt hoog en wil shoppen bij Lierse én RWDM

Beerschot mikt hoog en wil shoppen bij Lierse én RWDM

12:10
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 20
Como Como 1-1 Bologna Bologna
Udinese Udinese 2-2 Pisa Pisa
AS Roma AS Roma 2-0 Sassuolo Sassuolo
Atalanta Atalanta 2-0 Torino Torino
Lecce Lecce 1-2 Parma Parma
Fiorentina Fiorentina 1-1 AC Milan AC Milan
Hellas Verona Hellas Verona 0-1 Lazio Lazio
Inter Milaan Inter Milaan 2-2 Napoli Napoli
Genoa Genoa 3-0 Cagliari Cagliari
Juventus Juventus 5-0 Cremonese Cremonese

Nieuwste reacties

Kevin DB Kevin DB over Wat doet de KBVB? 'Ajax wil verrassen met komst van Vermaelen en Vertonghen' Dan the Man Dan the Man over Charleroi - Club Brugge: 2-0 Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over DONE DEAL: Dender haalt broodnodige versterking in huis in operatie redding Vital Verheyen Vital Verheyen over Antwerp - La Louvière: 1-1 Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Waarom Cercle Brugge van zijn filosofie afweek: ze spelen alles of niets FCBalto FCBalto over Waarom Club Brugge-voorzitter Verhaeghe er deze keer niet euforisch bij zat, zelfs een beetje gefrustreerd Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Zware financiële aderlating voor Antwerp: Van Den Bosch vertrekt transfervrij cartman_96 cartman_96 over OFFICIEEL: Anderlecht stelt nieuwe middenvelder voor FC BRUGES FC BRUGES over Weg rotatiesysteem, Ivan Leko schept duidelijkheid over doelmannen bij Club Brugge: "Hij is mijn nummer 1" Swakken Swakken over CIES publiceert nieuwe marktwaardes: dit is de duurste JPL-speler Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved