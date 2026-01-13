'Nu versterking officieel is: Nederlandse interesse voor Rasmussen'

Union SG heeft zijn kern aangevuld met twee inkomende transfers. Daardoor is er ook ruimte om spelers te laten vertrekken.

Zeneli officieel binnengehaald

De Brusselse club heeft Besfort Zeneli voorgesteld als nieuwe speler. De Zweedse international komt over na langdurige gesprekken met Elfsborg.

Zijn geschatte marktwaarde bedraagt 4,5 miljoen euro, al wordt in zijn thuisland gemeld dat de effectieve som lager ligt. Er zijn ook bonussen voorzien in de deal.

Door de komst van Zeneli krijgt Mathias Rasmussen de toestemming om uit te kijken naar een nieuwe club. De 28‑jarige Noor, die sinds 2023 onder contract staat tot 2027, kwam destijds voor 1,2 miljoen euro naar Brussel. Zijn huidige waardering wordt op 2,5 miljoen euro geplaatst.

Nederlandse interesse groeit

NEC Nijmegen heeft inmiddels geïnformeerd naar de middenvelder. Een formeel bod is er nog niet, maar de belangstelling wordt bevestigd door Het Nieuwsblad. De Nederlandse ploeg zoekt versterking en volgt Rasmussen nauwgezet.

Ook Ludogorets uit Bulgarije heeft zich gemeld. Beide clubs zien in Rasmussen een ervaren speler met internationale achtergrond. Zijn profiel past binnen de noden van teams die in de winter willen bijsturen.

De verwachting is dat Union SG niet echt moeilijk zal doen om hem te laten vertrekken, ondanks zijn marktwaarde en zijn lopende contract. Een deal wordt eerstdaags verwacht, zo is te horen bij de club.

